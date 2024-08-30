الوحدة يصطاد النسور برأسية زهير ويصل للنقطة السادسة

حقق الوحدة فوزاً "صعباً " على مضيفه خورفكان بهدف المدافع علاء الدين زهير في الدقيقة 13 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين ، ليرفع العنابي رصيده الى 6 نقاط " علامة كاملة " ويبقى خورفكان دون رصيد بعد تعرضه للهزيمة الثانية على التوالي حيث كانت الأولى ضد العين بنتيجة 5-1 ، أدار المباراة الحكم يحى الملا .

بكر الضيوف بهدف السبق عن طريق رأسية المدافع علاء الدين زهير الذي حول احدى الركنيات برأسه لترتطم الكرة ببطن العارضة وتعانق الشباك في الدقيقة 13 ، ومنح الهدف مزيداً من المعنويات لفريق العنابي الذي قام بعدة طلعات كادت أن تأتي احداها بالهدف الثاني عن طريق رأسية السوري عمر خريبين لكن الحارس احمد حمدان كان ومتواجداً في المكان المناسب لينقذ مرمى فريقه من هدف ثانِ محقق في الدقيقة 22.

وحاول خورفكان تجريب حظه للوصول لشباك الحارس زايد العامري حامي عرين الوحدة وذلك عن طريق التسديد من خارج منطقة الجزاء عبر الثنائي ماتيوس ولورانسي دون تغيير في نتيجة الشوط الأول الذي انتهى بتقدم العنابي بهدف

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واستمر إيقاع اللعب خلال شوط المدربين بذات الرتم مع سيطرة للوحدة و اعتماد الفريق المضيف على المرتدات التي لم تشكل خطورة تذكر. وعلى الرغم من التبديلات المتواصلة التي اجراها مدرب كل فريق الا ان اللقاء أنتهى

بفوز الوحدة بهدف علا زهير

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