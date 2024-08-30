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أرتيتا: أرسنال سيفتقد جهود لاعبه الجديد ميكل ميرينو لأسابيع بسبب الإصابة

8/30/2024 3:00:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إن لاعبه الجديد ميكل ميرينو ربما يغيب عن الملاعب لعدة أسابيع بسبب إصابة في الكتف ولن يشارك في مباراة الفريق على أرضه أمام برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا السبت.

وتعرض لاعب الوسط ميرينو، الذي انضم إلى الفريق قادما من ريال سوسيداد في الدوري الإسباني بعقد طويل الأمد يوم الثلاثاء الماضي، للإصابة أثناء التدريبات هذا الأسبوع.

وقال أرتيتا للصحفيين اليوم الجمعة "نعم، إنه أمر مؤسف للغاية. تعرض لإصطدام أمس وأُصيب في الكتف، للأسف. يبدو أنه سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع.

"سقط على الأرض وسقط جابي (جابرييل ماجالهايس) فوقه، ويبدو أنه يعاني من كسر بسيط على الأرجح.

"علينا أن نرى ما سيحدث. كان يعاني من آلام شديدة. وسيتعين علينا إجراء المزيد من الفحصوات لحالته ومن ثم سنحصل على إجابات أكثر حسما".

وبدأ برايتون الموسم بشكل إيجابي بتحقيق انتصارين متتاليين، وهو التحدي الذي أقر به أرتيتا.

وقال "نحاول الاستعداد مثل أي مدرب وأي فريق من خلال منحهم (اللاعبين) المعلومات الدقيقة والملائمة التي يمكن أن تساعدهم في الفوز بالمباراة.

"سنحاول أن نفعل نفس الشيء غدا ضد فريق يقدم أداء جيدا للغاية. إنه أحد الفرق التي لديها مدرب جديد ونظام جديد. ستكون مباراة صعبة".

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