الجيش الروسي يعلن السيطرة على 3 قرى جديدة في شرق أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي الجمعة سيطرته على ثلاث قرى إضافية في شرق أوكرانيا حيث يواصل تقدمه على القوات الأوكرانية التي يفوقها عددا وتفتقر إلى القوة النارية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقرير يتصل بالأسبوع الماضي إنها استولت على ثلاث بلدات صغيرة لم يتم ذكرها حتى الآن: نوفويلاني وكوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك، وسينكيفكا في منطقة خاركيف.

وتقع قرية نوفويلاني على بعد حوالى عشرين كلم جنوب شرق مدينة بوكروفسك، وهي مركز لوجستي مهم تستهدفه القوات الروسية منذ عدة أسابيع في سياق تقدمها.

وقال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي الجمعة خلال اجتماع عبر الفيديو "يبقى الوضع الأكثر صعوبة في اتجاه بوكروفسك. روسيا تحاول اختراق دفاعات قواتنا. لكن في الوقت الحالي، تم صد الهجمات".

وأعلن من جانب آخر أن الهجوم الأوكراني يتواصل في منطقة كورسك الروسية مؤكدا أن قوات كييف تقدمت "بما يصل إلى كيلومترين في قطاعات معينة" خلال الساعات ال24 الماضية.

رغم هذا الهجوم المباغت الذي شنته كييف في 6 أغسطس في منطقة كورسك، تواصل موسكو تحقيق مكاسب بانتظام في منطقة دونيتسك الأوكرانية التي تبقى مركز المعارك.

وأقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء بأن الوضع "صعب جدا" بالنسبة للجيش الأوكراني قرب بوكروفسك، مؤكدا في الوقت نفسه أن الهجوم في روسيا يتيح تخفيف الضغط في شرق بلاده.

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