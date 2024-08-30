الادعاء الايطالي يوسع التحقيق في غرق يخت مايك لينش

وضع الإدعاء الإيطالي اثنين آخرين من افراد طاقم اليخت الفاخر بايزيان الذي أودى بحياة قطب التكنولوجيا البريطاني مايك لينش وابنته هانا وخمسة آخرين ، حيث غرق قبالة صقلية الأسبوع الماضي.

وتوسع هذه الخطوة التحقيق في حطام السفينة المأساوي، الذي يخضع فيه قبطان اليخت، النيوزيلندي جيمس كوتفيلد، للتحقيق بالفعل بتهمة القتل غير العمد وتهمة اغراق اليخت.

وقال محاميهما إن تيم باركر إيتون - المهندس المسؤول عن تأمين غرفة محرك اليخت - والبحار ماثيو غريفيث - المنوط بمهمة المراقبة ليلة الكارثة - يخضعان للتحقيق منذ يوم الأربعاء بنفس التهم.

وقال المحامي ماريو سكوبيسي للأسوشيتدبرس "لا يزال ملف مسؤولياتهما المحتملة غير واضح، حيث بدأ التحقيق للتو".

وأضاف سكوبيسي أن كلا من باركر إيتون وغريفيث غادرا إيطاليا يوم الأربعاء مع كوتفيلد وبقية أفراد الطاقم.

وكان أفراد الطاقم الثلاثة من بين 15 ناجيا من غرق اليخت في 19 أغسطس الذي أودى بحياة قطب التكنولوجيا البريطاني مايك لينش وابنته هانا وخمسة آخرين.

وقال المدعي العام أمبروجيو كارتوسيو، الذي يرأس التحقيق، إن فريقه سينظر في كل عنصر محتمل من عناصر المسؤولية، بما في ذلك القبطان والطاقم والأفراد المسؤولين عن الإشراف والشركة المصنعة لليخت.

وغرق اليخت بايزيان الفاخر الذي يبلغ طوله 56 مترا، والذي يرفع علم بريطانيا، بالقرب من جزيرة صقلية في البحر المتوسط. يركز المحققون على كيفية غرق يخت اعتبرته الشركة المصنعة له، الإيطالية بيريني نافي، "غير قابل للغرق"، بينما ظل مركب شراعي قريب سالما إلى حد كبير.

وقال ممثلو الادعاء إن الحادث كان "سريعا للغاية" وربما كانت "رياح هابطة قوية"، وهي رياح محلية قوية تنحدر من عاصفة رعدية وتنتشر بسرعة عند اصطدامها بالأرض.

ونجا جميع أفراد الطاقم باستثناء الشيف، لكن ستة ركاب حوصروا في هيكل اليخت وماتوا.