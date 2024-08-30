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خبراء مفرقعات يبطلون مفعول قنبلة من الحرب العالمية الثانية

8/30/2024 3:00:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت السلطات التشيكية إن خبراء مفرقعات قاموا بتفجير قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية، يوم الجمعة، في مصنع كيميائي كبير في شمال غرب البلاد حيث تم العثور عليها الأسبوع الماضي.

وقالت الشرطة في بيان إن الانفجار الذي تم تحت السيطرة لم يتسبب في أضرار جسيمة، باستثناء تحطم بعض النوافذ.

المصنع الواقع بالقرب من مدينة ليتفينوف تابع لشركة النفط البولندية بي كي إن أورلن.

وعثر على القنبلة أثناء أعمال تشييد الأسبوع الماضي في 21 أغسطس .

قرر الخبراء عدم نقل القنبلة البالغ وزنها 250 كيلوغراما إلى مكان آمن للتخلص منها، لأنها تحتوي على آلية كيميائية مصممة لتأخير الانفجار.

قام الخبراء بتغطية القنبلة بمئات من اكياس الرمل قبل عملية التفجير.

وأغلق طريق قريب، وتوقفت حركة الترام قبل التفجير في وقت الظهر تقريبا (1000 بتوقيت غرينتش).
وأغلقت الشرطة منطقة على بعد كيلومترين من موقع التفجير.

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