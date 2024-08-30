وسط معركة قانونية بسبب إكس.. رئيس البرازيل: يتعين على ماسك احترام قرارات المحكمة العليا

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الجمعة إنه يتعين على الملياردير إيلون ماسك احترام قرارات المحكمة العليا في البلاد، وذلك وسط معركة قانونية جعلت منصة العملاقة إكس على وشك الإغلاق في البرازيل.

ولا تزال منصة إكس تعمل بصورة طبيعية في البرازيل صباح اليوم الجمعة، إلا أن المنصة قالت إنها تتوقع أن يأمر قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس بحظر الموقع "قريبا" بعد انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة للشركة لتعيين قانوني في البرازيل مساء أمس الخميس.

وقال لولا لإذاعة محلية "كل وأي مواطن من أي جزء من العالم لديه استثمارات في البرازيل خاضع للدستور البرازيلي وللقوانين البرازيلية".

وأضاف لولا "إذا كان هناك شخص يملك المال الكثير فإن هذا لا يعني أن بوسعه عدم احترام (القانون)".

وعبر منصته، هاجم ماسك القاضي ووصفه بأنه "دكتاتور شرير". كما استنكر الحكم المتعلق بستارلينك ووصفه بغير قانوني قائلا إن هذا الإجراء يعاقب "بشكل غير لائق" المساهمين الآخرين وكذلك المواطنين البرازيليين.

ويتطلب القانون البرازيلي من جميع شركات الإنترنت أن يكون لها ممثل قانوني في البلاد يمكنه تلقي الأوامر القضائية ويكون مسؤولا قانونيا عن الأعمال التجارية.

ووسط النزاع الحالي بسبب إكس، حظرت المحكمة العليا الحسابات المصرفية المحلية لشركة ستارلينك التابعة للملياردير ماسك، وهو ما قال مصدر في المحكمة العليا لرويترز إنه يأتي ردا على عدم وجود ممثلين قانونيين في البرازيل لشركة إكس.

وأعلن ماسك أيضا أن ستارلينك ستوفر خدمة الإنترنت مجانا للمستخدمين البرازيليين "حتى يتم حل هذه المسألة"، قائلا إن كثيرا من المدارس والمستشفيات النائية تعتمد على الشركة.

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