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قناة القاهرة الإخبارية: طعن عدد من السياح في منتجع طابا بمصر

8/30/2024 3:00:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية اليوم الجمعة نقلا عن مصدر "رفيع المستوى" قوله إن حادث طعن لعدد من السياح وقع في منتجع طابا بشبه جزيرة سيناء.

وقال المصدر "ننتظر التحقيقات الأولية".

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