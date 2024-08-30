قناة القاهرة الإخبارية: طعن عدد من السياح في منتجع طابا بمصر

قناة القاهرة الإخبارية: طعن عدد من السياح في منتجع طابا بمصر
التاريخ
8/30/2024 3:00:37 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية اليوم الجمعة نقلا عن مصدر "رفيع المستوى" قوله إن حادث طعن لعدد من السياح وقع في منتجع طابا بشبه جزيرة سيناء.
وقال المصدر "ننتظر التحقيقات الأولية".
اقرأ أيضاً:
مصر.. تفاصيل جديدة حول حادثة الطعن في طابا
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN30082024000110011019ID1108620341
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.