Friday, 30 August 2024 11:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصر.. تفاصيل جديدة حول حادثة الطعن في طابا

8/30/2024 3:00:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مصادر أمنية مصرية أن ثلاثة سياح إسرائيليين واثنين من الموظفين المصريين في أحد الفنادق أصيبوا بجروح اليوم الجمعة بعد اندلاع مشاجرة بينهم في منتجع طابا المصري على الحدود مع إسرائيل.

وأضافت المصادر أن المشاجرة اندلعت عندما سب سائح إسرائيلي موظفا مصريا في أحد الفنادق، مما أدى إلى تطور الأمر ووقوع مشاجرة بالأيدي والكراسي الخشبية بين عدد من الموظفين المصريين وأربعة سياح إسرائيليين بعد أن انضم ثلاثة من السياح إلى مواطنهم.

وكان قناة القاهرة الإخبارية المصرية ذكرت في وقت سابق نقلا عن مصدر مطلع قوله إن ثلاثة سياح أصيبوا في مشاجرة بين سائحين من "عرب 48" وعامل مصري.

وأضافت أن العامل المصري أصيب "بجروح بالغة" في المشاجرة التي شملت أربعة سياح من "عرب 48"، وذلك في إشارة إلى فلسطينيين يعيشون في إسرائيل ويحملون جنسيتها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN30082024000110011019ID1108620340

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث