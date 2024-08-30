مصر.. تفاصيل جديدة حول حادثة الطعن في طابا

أعلنت مصادر أمنية مصرية أن ثلاثة سياح إسرائيليين واثنين من الموظفين المصريين في أحد الفنادق أصيبوا بجروح اليوم الجمعة بعد اندلاع مشاجرة بينهم في منتجع طابا المصري على الحدود مع إسرائيل.

وأضافت المصادر أن المشاجرة اندلعت عندما سب سائح إسرائيلي موظفا مصريا في أحد الفنادق، مما أدى إلى تطور الأمر ووقوع مشاجرة بالأيدي والكراسي الخشبية بين عدد من الموظفين المصريين وأربعة سياح إسرائيليين بعد أن انضم ثلاثة من السياح إلى مواطنهم.

وكان قناة القاهرة الإخبارية المصرية ذكرت في وقت سابق نقلا عن مصدر مطلع قوله إن ثلاثة سياح أصيبوا في مشاجرة بين سائحين من "عرب 48" وعامل مصري.

وأضافت أن العامل المصري أصيب "بجروح بالغة" في المشاجرة التي شملت أربعة سياح من "عرب 48"، وذلك في إشارة إلى فلسطينيين يعيشون في إسرائيل ويحملون جنسيتها.

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