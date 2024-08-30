مصر.. تفاصيل جديدة حول حادثة الطعن في طابا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت مصادر أمنية مصرية أن ثلاثة سياح إسرائيليين واثنين من الموظفين المصريين في أحد الفنادق أصيبوا بجروح اليوم الجمعة بعد اندلاع مشاجرة بينهم في منتجع طابا المصري على الحدود مع إسرائيل.
وأضافت المصادر أن المشاجرة اندلعت عندما سب سائح إسرائيلي موظفا مصريا في أحد الفنادق، مما أدى إلى تطور الأمر ووقوع مشاجرة بالأيدي والكراسي الخشبية بين عدد من الموظفين المصريين وأربعة سياح إسرائيليين بعد أن انضم ثلاثة من السياح إلى مواطنهم.
وكان قناة القاهرة الإخبارية المصرية ذكرت في وقت سابق نقلا عن مصدر مطلع قوله إن ثلاثة سياح أصيبوا في مشاجرة بين سائحين من "عرب 48" وعامل مصري.
وأضافت أن العامل المصري أصيب "بجروح بالغة" في المشاجرة التي شملت أربعة سياح من "عرب 48"، وذلك في إشارة إلى فلسطينيين يعيشون في إسرائيل ويحملون جنسيتها.
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