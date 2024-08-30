مستشار زيلينسكي يتراجع عن تصريحاته بخصوص النفط الروسي

تراجع ميخايلو بودولياك، أحد مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تصريحات سابقة له اليوم الجمعة، بأن بلاده ستوقف شحن النفط والغاز الروسيين، من خلال خطوط أنابيبها، إلى الاتحاد الأوروبي، في نهاية هذا العام.

وفي البداية ، قال بودولياك في مقابلة مع موقع قناة "نوفيني دوت لايف" إن التعاقد الحالي ينتهي في نهاية العام، ورغم أن الاتفاق لا يمكن إلغاؤه بشكل أحادي الجانب، إلا أنه "ليس هناك أي شك أنه سينتهي في الأول من يناير 2025 ".

وعدل بودولياك بيانه في وقت لاحق، قائلا إن أوكرانيا ستسمح باستمرار شحنات النفط الروسي - ولكن ليس الغاز - إلى أوروبا.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن بعض هذه العقود صالحة حتى عام 2029.

وقال بودولياك إن هذه الاتفاقيات القائمة ستحترم لأن كييف تدرك أن التكتل لا يزال يعمل على تنويع إمداداته النفطية.





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