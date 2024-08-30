بحضور لطيفة بنت محمد.. خلوة شباب دبيتناقش قدرة الشباب على إحداث التغيير الإيجابي

نظم "مجلس دبي للشباب" مبادرة "خلوة شباب دبي" التي أقيمت بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومشاركة معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، دولة لشؤون الشباب، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي عبدالله محمد البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، وسعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وسعادة ضرار بالهول الفلاسي، مدير عام مؤسسة وطني الإمارات، إلى جانب أكثر من 80 شاباً وشابة من أعضاء مجالس الشباب في الإمارة، وعدد من الخبراء في مجالات الاقتصاد والابتكار والفضاء والثقافة والخدمة المجتمعية، وغيرها.

وتهدف الخلوة التي أقيمت برعاية "دبي للثقافة"، إلى دعم الشباب وتعزيز قدراتهم في مجالات القيادة والإبداع والاقتصاد والمجتمع، وتحفيزهم على تقديم حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية المستقبلية. وشكلت الخلوة التي استضافها متحف الاتحاد منصة استراتيجية مبتكرة تساهم في تسهيل تواصل الشباب مع القيادات وأصحاب القرار في دوائر ومؤسسات حكومة دبي والخبراء والمختصين في مختلف المجالات وتبادل الخبرات والآراء معهم، وهو ما يتناغم مع رؤى دبي وتطلعاتها الرامية إلى الاستثمار بالشباب وإعدادهم وتأهيلهم وإشراكهم في رسم ملامح المستقبل، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وريادتها العالمية.

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أنّ "خلوة شباب دبي" تتوافق مع نهج دبي في استشراف المستقبل، والتزامها بدعم منظومة الإبداع والابتكار، مشيرةً إلى أنها تمثّل حواراً طموحاً يُجسّد الفِكر الخلّاق لشباب الإمارات، ويسلّط الضوء على رؤاهم المبتكرة وإبداعاتهم وقدرتهم على إحداث تغييرٍ إيجابي في مجتمعهم ووطنهم، وقالت سموها: "هذه الخلوة استثمار في الغد، ومحطة عبور إلى مستقبلٍ مشرق ومستدام تبنيه طموحات شبابنا، وستُثمر حتماً عن صُنّاع قرار، وقياديين يتمتعون بحس المسؤولية، يشاركوننا في وضع الخطط والسياسات وفي استشراف المستقبل، ويسيرون على نهج قيادتنا الرشيدة في الإبداع والابتكار ليواصلوا مسيرة التميز".

وأضافت سموّها: "تعكس هذه الخلوة مفهوم تكامل الأدوار لتحقيق رؤى دبي الداعمة للابتكار، وتكمن أهميتها في بنائها لشراكات حقيقية بين الشباب وأصحاب القرار في مختلف الجهات والمؤسسات، وهذه الشراكات أداة قوية تحقق أهداف التنمية المستدامة التي نسعى لها". لافتةً سموًها إلى ثراء مضامين "خلوة شباب دبي" التي عقدت بالتزامن مع إطلاق الأجندة الوطنية للشباب 2031 الهادفة إلى أن يكون الشباب الإماراتي النموذج الأبرز محلياً وعالمياً في الفِكر والقِيم والمُساهمة الفعّالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسؤولية الوطنية.

الاستثمار في الشباب



وتعليقاً على هذه الفعالية الشبابية، قال معالي الدكتور سلطان النيادي: "إن الشباب هم عماد التنمية وركيزتها الأساسية لبناء مستقبل مزدهر ومستدام، ولطالما آمنت القيادة الرشيدة بأهمية الاستثمار في طاقاتهم وتوجيههم نحو الابتكار والإبداع بمختلف المجالات. ونحن نسعى باستمرار لتوفير البيئة الملائمة التي تُمكن الشباب من تحقيق طموحاتهم وتطوير قدراتهم، فهم قادة الغد الذين سيحملون على عاتقهم مسؤولية مواصلة تحقيق الإنجازات الرائدة التي تشهدها دولة الإمارات."

وأضاف معاليه:" أسهمت "خلوة شباب دبي" في ترسيخ قيم القيادة والابتكار لدى الشباب الإماراتي الطموح، وتعزيز دورهم في اتخاذ القرارات الداعمة لتشكيل مستقبل مشرق لإمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام، مشيراً إلى أن هذه الخلوة جاءت لتمثل ثمرة الجهود التي انطلقت في خلوة الشباب الأولى التي عقدت عام 2016، ومن ثم التي تليها في عام 2024 وكانت حجر الأساس لإطلاق الأجندة الوطنية للشباب 2031. وهذه المبادرات شكلت رؤية واضحة لمستقبل الشباب، وجسدت كل واحدة منها محطة تحوّل مهمة نحو تحقيق أهداف مسيرة التنمية المستدامة."

تمكين ودعم



ومن جهتها أكدت سعادة هالة بدري على أهمية وضرورة تمكين وتوجيه الشباب ودعمهم في تحقيق أهدافهم وطموحاتهم وتحويل أحلامهم إلى واقع. وقالت سعادتها: "الشباب أمل الحاضر والمستقبل، وقوة فاعلة ومصدر للإلهام، والمحرك الحقيقي للابتكار والتنمية المستدامة، يجسدون بأفكارهم ومهاراتهم وقدراتهم المتنوعة قيم العطاء في كافة المجالات، وقد آمنت قيادتنا الرشيدة بأهمية الاستثمار بهم والاستفادة من طاقاتهم وكفاءاتهم، وسعت إلى تشجيعهم على المشاركة في مسيرة بناء دبي وتطورها والارتقاء بجاذبيتها، ما انعكس إيجاباً على مكانة الإمارة وريادتها العالمية"، لافتة إلى دور "خلوة شباب دبي" في مد جسور التواصل بين الشباب والقيادات في دوائر ومؤسسات حكومة دبي، وتقديم نماذج شبابية في الفكر والريادة.



وأضافت: "ساهمت الخلوة في إيجاد بيئة محفزة على الإبداع والتميز قادرة على فتح الآفاق أمام الشباب، ومنحهم فرصة المشاركة في صياغة سلسلة من المبادرات والخطط النوعية التي تساهم في إعدادهم وتأهيلهم للمستقبل، وتعزز دورهم في وضع الحلول التي تلبي احتياجاتهم وتساعدهم على مواجهة التحديات"، مشيدة في الوقت نفسه بنوعية الأفكار والموضوعات التي طرحت خلال الخلوة ومخرجاتها الهادفة إلى تحقيق أهداف "الأجندة الوطنية للشباب 2031".

جلسات وورشات عمل



وتضمّن برنامج الخلوة عقد سلسلة من جلسات العصف الذهني وورش العمل التفاعلية التي تناولت مجموعة من المحاور سلطت الضوء على تأثير الشباب ودورهم في إحداث التغيير الإيجابي والمساهمة في دفع عجلة التنمية، حيث ناقش محور التجارة والاقتصاد ضرورة تطوير مهارات الشباب وتزويدهم بما يحتاجونه من أدوات مبتكرة تمكنهم من مواجهة التحديات المستقبلية وتحفيزهم على تطوير أفكارهم وإطلاق مشاريعهم الريادية، فيما ركزت النقاشات الخاصة بمحور الابتكار على طرق تشجيع الشباب على ممارسة التفكير الإبداعي، واستثمار التقنيات التكنولوجية وتوظيفها في ابتكار منتجات وخدمات نوعية. وضمن محور القطاع العسكري أضاء المشاركون على ضرورة إعداد جيل شبابي قادر على القيادة ويؤمن بالعمل الجماعي ويتمتع بحس المسؤولية، ما يعزز الولاء لديه ويرفع مستوى وعيه بأهمية الدفاع عن الوطن والمحافظة على أمنه واستقراره. في حين شكل محور الفضاء والمستقبل جزءاً مهماً من نقاشات الخلوة، حيث تم خلاله استعراض طرق إلهام الشباب وتحفيزهم على المشاركة في الأبحاث العلمية وتشكيل مستقبل الفضاء، وضمن محاور القيم والثقافة والخدمة المجتمعية بحث المشاركون دور الشباب ومسؤوليتهم في تعزيز العطاء والقيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية والتعايش مع التنوع الثقافي، وترسيخ الهوية الوطنية في نفوس أبناء المجتمع، إلى جانب ضرورة مشاركتهم الفعالة في تطوير الخدمة المجتمعية.

خطوة رائدة



من جانبه، قال حسن سبت، رئيس مجلس دبي للشباب: "أن "خلوة شباب دبي" تُعد خطوة رائدة نحو تعزيز مكانة الشباب كعناصر فعالة ومؤثرة في مسيرة التطور والابتكار التي تشهدها إمارة دبي. فمن خلال هذه الخلوة، نحرص على خلق بيئة تفاعلية تتيح للشباب الفرصة للتواصل المباشر مع القيادات وأصحاب القرار، والتعبير عن آرائهم وطموحاتهم بشكل مباشر. لقد تمكنا من تقديم منصة استراتيجية تهدف إلى تمكين الشباب من تطوير مهاراتهم في مختلف المجالات، سواء كانت في القيادة أو الابتكار أو المجالات الاقتصادية والاجتماعية. إننا نؤمن بأن الشباب هم الركيزة الأساسية لمستقبل دبي، وهم قادرون على تحقيق التغيير الإيجابي الذي نسعى إليه جميعاً."

وأضاف: "لقد أسفرت الخلوة عن مجموعة من المخرجات التي تعكس عمق التفاعل بين الشباب والقيادات، وتؤكد على أهمية الدور الذي يلعبه الشباب في صياغة مستقبل الإمارة. نحن ملتزمون بدعمهم وتزويدهم بالأدوات التي تمكنهم من مواجهة التحديات المستقبلية، وتحقيق طموحاتهم على أرض الواقع. هذه الخلوة ليست مجرد حدثاً سنوياً، بل هي بداية لسلسلة من المبادرات التي ستسهم في تحويل دبي إلى مركز عالمي للابتكار والإبداع، مدفوعاً بطاقات الشباب وإمكاناتهم اللامحدودة."

وخلصت "خلوة شباب دبي" إلى مجموعة من المخرجات الأساسية، تمثلت في إطلاق ست منصات حوارية تهدف إلى تحفيز الشباب على مناقشة مختلف القضايا التي تهمهم وأبرز التحديات التي تواجههم في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والعسكرية ومجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، والفضاء والمستقبل، كما شملت المخرجات إعداد تقارير تضم مجموعة من الأفكار والحلول المبتكرة التي تساهم في تطوير وتقدم إمارة دبي، إلى جانب تفعيل القنوات الخاصة بنقل المواهب وتبادل الخبرات بين الشباب وأصحاب القرار والخبراء والمختصين في مختلف المجالات.

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