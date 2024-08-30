‎رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت عبدالله



بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، في وفاة الأميرة نورة بنت عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

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