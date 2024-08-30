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قرار جديد من ناسا بشأن عودة رائدي الفضاء العالقين بالمحطة الدولية

8/30/2024 3:00:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


استبعدت وكالة الفضاء ناسا، اليوم الجمعة، اثنين من رواد الفضاء من الطاقم القادم لإفساح المجال في رحلة العودة للرائدين العالقين في المحطة الدولية.

وسوف ينطلق نيك هيغ رائد الفضاء بوكالة ناسا، والروسي ألكسندر غوربونوف في سبتمبر على متن صاروخ تابع لشركة "سبيس إكس" إلى المختبر المداري.

وسيعود الاثنان مع سوني ويليامز وبوتش ويلمور في فبراير.

ورأت وكالة ناسا أن العودة إلى الوطن في مركبة بوينغ ستارلاينر أمر محفوف بالمخاطر، حيث تعطلت محركات الدفع في المركبة وعانت من تسريب الهليوم.

وتم استبعاد رائدتي الفضاء بوكالة ناسا زينا كاردمان وستيفاني ويلسون، من رحلة سبيس إكس.

وذكرت ناسا أنه يمكنهما الانضمام الى مهمات مستقبلية.

واضافت انها وضعت في اعتبارها خبرة الطيران الفضائي وعوامل أخرى عند اتخاذ قرارها.

وبعد احالة المكوك الفضائي الى التقاعد اعتمدت الولايات المتحدة على روسيا في إرسال الطواقم إلى محطة الفضاء حتى بدأت سبيس إكس في نقل الرواد في 2020.

وواصلت الدولتان تبادل المقاعد. فالشهر المقبل، من المقرر أن ينطلق دون بيتيت، رائد الفضاء بناسا، إلى محطة الفضاء بينما ستعود رائدة الفضاء تريسي دايسون إلى الأرض على متن كبسولة روسية.

اتجهت ناسا إلى الشركات الخاصة منذ عقد، حيث تريد أن تقوم شركتان أمريكيتان متنافستان بنقل رواد الفضاء في عصر ما بعد المكوك الفضائي.

سوني ويليامز وبوتش ويلمور هما أول طاقم تنقله شركة بوينغ، وقد وصلا الى محطة الفضاء الدولية في يونيو ، وكان من المفترض أن يظلا هناك لمدة أسبوع.

وسوف تعود مركبتهما فارغة في وقت مبكر من الجمعة المقبل، لتهبط في صحراء نيكو ميكسيكو.

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