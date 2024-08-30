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المغربي صلاح ينضم لبريست الفرنسي على سبيل الإعارة

8/30/2024 3:00:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن نادي بريست الفرنسي لكرة القدم، تعاقده مع الجناح المغربي إبراهيم صلاح، قادماً من ستاد رين، في اليوم الأخير من نافذة الانتقالات الصيفية للموسم الكروي الجديد (2024-2025).

وأوضح نادي بريست في بيان رسمي، اليوم الجمعة، أنه ضم إبراهيم صلاح على سبيل الإعارة قادما من ستاد رين الفرنسي، مع خيار الشراء نهاية الموسم، وسيرتدي الرقم 34 مع الفريق.

ونشر النادي الفرنسي صورة للاعبه الجديد، وعلق عليها: "التوقيع في بريست في عيد ميلاده! 23، عيد ميلاد سعيد لك ابراهيم..".

يذكر أن إبراهيم صلاح قد توج مع المنتخب المغربي الأولمبي، بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا لمن هم تحت سن 23 سنة.


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