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استطلاع: هاريس تتقدم على ترامب في الولايات السبع الرئيسية

8/30/2024 3:00:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حافظت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي على مستوى الزخم الذي بدأت به منافستها في السباق الرئاسي بين تقدم أو تعادل مع الرئيس السابق دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري
في كل من الولايات السبع التي ستقرر على الأرجح نتيجة السباق، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وكشف أحدث استطلاع أجرته بلومبرج نيوز / مورنينج كونسلت - عبر الولايات الرئيسية بعد مؤتمر الحزب الديمقراطي في الأسبوع الماضي أن نائبة الرئيس ضيقت الفارق أو أطاحت بتفوق ترامب في القضايا الاقتصادية الرئيسية ورسخت أقدامها لتبدو أكثر ثقة من منافسها في مسألة حماية الحريات الشخصية.

وقالت بلومبرج إن هاريس تتقدم الآن بمعدل نقطتين مئويتين بين الناخبين المسجلين في جميع الولايات السبع .
وأوضحت الوكالة أنها متقدمة بفارق نقطة واحدة - ما يعد تعادلا إحصائيا - بين الناخبين المحتملين ، وهم الذين تبدأ الحملات الانتخابية واستطلاعات الرأي في تحويل انتباههم مع اقتراب يوم الانتخابات.

وقالت بلومبرج إن هامش الخطأ الإحصائي في نتيجة الاستطلاع بلغ في حده الأقصى نقطة مئوية واحدة عبر الولايات السبع.

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