شباب الأهلي يعود بالنقاط الثلاث من ملعب عجمان

نجح شباب الأهلي في تحقيق الفوز خارج ملعبه على مستضيفه عجمان بنتيجة 2-1 في ختام الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين بعد مثيرة باستاد راشد بن سعيد، ليرتفع شباب الأهلي للنقطة السادسة وعجمان بدون نقاط.

بدأ عجمان بقوة وبادر بالهجوم على مرمى حسن حمزة وكاد أن يفتتح التسجيل من هجمة سريعة سقط فيها وليد أزارو داخل الصندوق نتيجة احتكاك مع دفاع شباب الأهلي، ثم هجمات أخرى لأصحاب الأرض عن طريق جونيور وهيكل الشيخاوي تألق في التصدي لها الحارس حسن حمزة، وفي المقابل نشط شباب الأهلي بعد منتصف الشوط الأول في الناحية الهجومية ونجح في ترجمة ذلك إلى هدف بعد أن تمكن بوجدان بلانيتش في الدقيقة 26 من تحويل عكسية جاستون سواريز بلعبة على يسار الحارس علي الحوسني، وحاول عجمان بعد ذلك تعديل النتيجة في أكثر من مناسبة ولكن ضاعت كل الفرص تحت أقدام دفاع شباب الأهلي والحارس حسن حمزة الذي تم استبداله في الدقيقة 41 متأثراً بإصابة خفيفة وحل مكانه حمد المقبالي، واستمر الضغط الهجومي لعجمان في الدقائق الأخيرة للشوط الأول والوقت البديل "8 دقائق" وكاد أن يحصل على ركلة جزاء قبل أن يعود الحكم عمر العلي ويلغي القرار بناءً على حكم "الفار" لينتهي الشوط بتقدم الضيوف بهدف.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى شباب الأهلي تبديل ثانٍ بدخول يحي الغساني بدلاً من جويلهرم دا سيلفا ونجح الغساني في صناعة فرصة ذهبية لحارب عبد الله في بداية الشوط، تصدى لها ببراعة الحارس علي الحوسني وعاد الغساني لصناعة فرصة أخرى لسردار خليل الذي سجل منها بسهولة، ولكن تم إلغاء الهدف بعد العودة لحكم "الفار" لوجود حالة تسلل.

وانتظر مدرب عجمان حتى الدقيقة 62 لإجراء تبديلين دفعة واحدة بدخول عبد الرحمن راكان بدلاً من سعود سعيد ومحمد سبول بدلاً من ألكسندر فاسيلجيفك، فيما أجرى شباب الأهلي تبديلين أيضا بدخول يوري سانتوس بدلا من حارب عبد الله وإياجو دوس سانتوس بدلا من ريكيلم هيرنانديز روشا وواصل شباب الأهلي أفضليته الهجومية بفضل تألق يحي الغساني الذي عاد لصناعة فرصة جديدة لسردار خليل في الدقيقة 68، نجح الأخير في ترجمتها لهدفٍ ثانٍ، لم ينتظر عجمان طويلاً لتقليص الفارق من لعبة هوائية في الدقيقة 72 بدأت من رأسية المدافع راكان تصدى لها الحارس حمد المقبالي وأعادها جونيور برأسية ثانية إلى داخل المرمى، وحرم كاد عجمان تعديل النتيجة من هجمة مركبة سدد فيها هيكل الشيخاوي الكرة مرتين نجح الحارس حمد المقبالي في التعامل معها، وأجرى مدرب عجمان تبديل ثالث بدخول روكي مارسيانو بدلاً من أيمن الحسوني قبل 5 دقائق من النهاية وأهدر البديل روكي فرصة التعديل في وضع انفراد بعد أن تألق الحارس المقبالي في التصدي للكرة وأبعدها إلى ركنية وأجرى شباب الأهلي تبديله الخامس بدخول محمد جمعة بدلا من بلانيتش، واستمرت الإثارة في الوقت البديل "9 دقائق" وضاعت آخر فرص التعادل لعجمان من رأسية أزارو انتهت بعدها المباراة بفوز شباب الأهلي 2-1.

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