الدولار يصعد بعد بيانات التضخم



صعد الدولار الأمريكي اليوم الجمعة بعدما جاءت بيانات التضخم الأمريكية المهمة متماشية مع التوقعات، وهو ما يعزز التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس الشهر المقبل.

وأظهرت بيانات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.2 بالمئة الشهر الماضي بما يتماشى مع التوقعات، وذلك بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.1 بالمئة في يونيو .وخلال 12 شهرا نهايتها يوليو ، صعد المؤشر 2.5 بالمئة بما يتطابق مع الزيادة في يونيو .

وصعد إنفاق المستهلكين أيضا 0.5 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.3 بالمئة في يونيو .

وعزز الدولار مكاسبه مقابل الين بعد البيانات ليبلغ 145.72 ين ليرتفع بذلك 0.5 بالمئة، بينما صعد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 101.55 نقطة.