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وول ستريت تفتح على ارتفاع عقب بيانات تضخم لشهر يوليو

8/30/2024 3:00:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة بعد أن أعاد تقرير مهم عن التضخم إظهار تباطؤ في ضغوط الأسعار، وهو ما يعزز الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة خلاله اجتماعه في سبتمبر .

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 31.11 نقطة، أو 0.08 بالمئة، ليسجل 41366.16 نقطة عند الفتح.

وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 20.78 نقطة، أو 0.37 بالمئة، إلى 5612.74 نقطة.

وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 134.06 نقطة، أو 0.77 بالمئة، مسجلا 17650.49 نقطة.

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