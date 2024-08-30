وول ستريت تفتح على ارتفاع عقب بيانات تضخم لشهر يوليو

(MENAFN
- Al-Bayan)
فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة بعد أن أعاد تقرير مهم عن التضخم إظهار تباطؤ في ضغوط الأسعار، وهو ما يعزز الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة خلاله اجتماعه في سبتمبر .
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 31.11 نقطة، أو 0.08 بالمئة، ليسجل 41366.16 نقطة عند الفتح.
وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 20.78 نقطة، أو 0.37 بالمئة، إلى 5612.74 نقطة.
وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 134.06 نقطة، أو 0.77 بالمئة، مسجلا 17650.49 نقطة.
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