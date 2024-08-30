شركات يابانية كبرى تعلق عملياتها الإنتاجية في مصانعها المحلية بسبب إعصار شانشان



تسبب إعصار شانشان في مقتل أربعة أشخاص على الأقل فيما أوقفت كبرى عملياتها الإنتاجية في مصانعها المحلية بعد أن جلب الإعصار أمطارا غزيرة هطلت على أجزاء كبيرة من اليابان اليوم نتج عنها تعطل العديد من خدمات النقل.

وصدرت على الفور إخطارات تنصح أكثر من 3.3 ملايين من السكان في أنحاء البلاد بالإخلاء وخاصة في منطقة كيوشو، التي تضررت بشدة، ومناطق في شرق ووسط البلاد تشمل العاصمة طوكيو ومدينة يوكوهاما المجاورة.

وأعلنت وكالة إدارة الكوارث مقتل أربعة على الأقل وإصابة 99 في وقائع مرتبطة بالإعصار خلال الأيام القليلة الماضية. ووصفت السلطات الإعصار بأنه قد يكون من أقوى العواصف التي تضرب المنطقة على الإطلاق.

وقالت السلطات إن الإعصار المصحوب برياح بلغت سرعتها 180 كيلومترا في الساعة، وصل قرب مدينة ماتسوياما الساحلية في منطقة إهيمي ويتحرك شرقا.

وذكرت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية أن الكهرباء انقطعت أمس الخميس عن نحو 250 ألف منزل في سبع مناطق في كيوشو، لكنها عادت لكثير منها اليوم الجمعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تقترب العاصفة من المناطق الوسطى والشرقية، بما في ذلك طوكيو، في مطلع الأسبوع ووسطه.

وعلقت شركة تويوتا عملياتها في جميع مصانعها المحلية بسبب العاصفة حتى صباح يوم الاثنين، في حين أعلنت نيسان وهوندا لصناعة السيارات وشركات أشباه الموصلات رينيساس وطوكيو إلكترون وروم وقف الإنتاج مؤقتا في بعض المصانع..فيما أعلنت شركات الطيران بالفعل إلغاء مئات الرحلات الجوية الداخلية والدولية، كما توقفت العديد من خدمات القطارات والحافلات والعبارات في كيوشو.