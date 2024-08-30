تراجع أسعار الذهب بضغط من ارتفاع الدولار وعوائد السندات بعد بيانات التضخم الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بضغط من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن جاءت بيانات التضخم في الولايات المتحدة متسقة مع التوقعات.

لكن الذهب في سبيله لتسجيل زيادة أسبوعية وشهرية أيضا بدعم من تأثير التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2515.99 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1352 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2549.60 دولارا للأوقية.

والمعدن الأصفر في طريقه لتسجيل ارتفاع شهري قدره ثلاثة بالمئة بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في 20 أغسطس

عند 2531.60 دولارا للأوقية. ومن المتوقع أيضا أن يسجل زيادة أسبوعية تبلغ 0.2 بالمئة.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر أسعار الإنفاق الشخصي للمستهلكين ارتفع 0.2 بالمئة الشهر الماضي وهو ما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، رفع المتعاملون قليلا توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل إذ أصبحت هناك فرصة تبلغ 69 بالمئة لإجراء خفض قدره 25 نقطة أساس وفرصة تبلغ 31 بالمئة لخفض قدره 50 نقطة أساس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 29.27 دولارا للأوقية، واستقر البلاتين عند 937.70 دولارا.

وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 976.50 دولارا للأوقية لكنه سجل زيادة قدرها خمسة بالمئة حتى الآن هذا الشهر.