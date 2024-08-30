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النفط يتراجع وسط مخاوف الطلب واحتمال زيادة أوبك+ للإمدادات

8/30/2024 3:00:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل خسارة أسبوعية وسط مخاوف تتعلق بالطلب واحتمال زيادة الإمدادات من تحالف أوبك+، لكن انقطاعات الإنتاج في ليبيا حدت من الخسائر.

وقالت ستة مصادر في تحالف أوبك+ لرويترز إن من المرجح أن يمضي التحالف في زيادة إنتاج النفط التدريجية المخطط لها اعتبارا من أكتوبر ، وذلك في وقت ستعادل فيه انقطاعات من ليبيا وتعهدات بخفض الإنتاج من قبل بعض الدول الأعضاء لتعويض إنتاج زائد تأثير تباطؤ الطلب.

وبحلول الساعة 1419 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر والتي ينتهي أجلها اليوم الجمعة 1.04 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 78.90 دولارا للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.15 دولار أو 2.8 بالمئة إلى 73.76 دولارا.



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