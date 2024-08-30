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تراجع التضخم في إيطاليا بأكثر من التوقعات

8/30/2024 3:00:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مكتب الإحصاء الإيطالي
اليوم الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في إيطاليا خلال الشهر الحالي بأقل من معدل ارتفاعه خلال الشهر الماضي، في حين تراجع معدل البطالة إلى أقل مستوياته منذ مارس 2008.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال أغسطس الحالي بنسبة 1ر1%
بعد ارتفاعه بنسبة 3ر1% خلال تيوليو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2ر1%.


في الوقت نفسه تراجعت أسعار منتجات الطاقة غير المسعرة بنسبة 6ر8% سنويا خلال الشهر الحالي، بعد تراجعها بنسبة 6% خلال الشهر الماضي. وتراجعت أسعار السلع المعمرة بنسبة 8ر1%
وهو ما ساهم في تراجع معدل التضخم بشكل عام.

في المقابل ارتفعت أسعار منتجات الطاقة المسعرة بنسبة 14% بعد ارتفاعها بنسبة 7ر11% خلال الشهر الماضي.

وعلى أساس شهري بلغ معدل التضخم خلال أغسطس 2ر0% في حين كان المحللون يتوقعون 3ر0% شهريا.

وبلغ معدل التضخم
وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي خلال الشهر الحالي 3ر1% مقابل 6ر1% خلال الشهر الماضي. وبلغ تراجع المؤشر الموحد بنسبة 1ر0% شهريا.

وعلى صعيد آخر بلغ معدل البطالة
خلال تموز/يوليو 5ر6%
وهو أقل مستوى له منذ آذار/مارس 2008،
عندما سجل 4ر6% مقابل 9ر6% في حزيران/يونيو. في الوقت نفسه
سجل معدل التوظيف ارتفاعا طفيفا إلى 3ر62% خلال الشهر الماضي مقابل 2ر62% خلال الشهر السابق.

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