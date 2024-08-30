الإمارات تشارك في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد

شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد لدول البريكس“NDB” الذي عقد اليوم في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، تحت عنوان "الاستثمار في مستقبل مستدام".

ترأس وفد الإمارات المشارك بالاجتماع معالي محمد بن هادي الحسيني، دولة للشؤون المالية، بصفته محافظاً، وضمّ ثريا حامد الهاشمي، مديرة إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية بوزارة المالية، وعضو مجلس إدارة بنك التنمية الجديد، ومدير المجموعة لكل من دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية وجمهورية بنغلاديش الشعبية.

وتضمّن جدول أعمال الاجتماع، تنظيم عدد من الجلسات استعرضت النظم المالية المبتكرة للتنمية المستدامة وآفاق الاستثمار المستدام، إلى جانب عقد اجتماع للقادة وصناع القرار والمختصين في قطاع الأعمال، ناقشوا خلاله سبل تعزيز الاستثمار من أجل مستقبل مستدام.

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، في الكلمة الافتتاحية لدولة الإمارات التي ألقاها خلال الاجتماع، أهمية دور بنك التنمية الجديد في تعزيز التنمية المستدامة ومشاريع البنية التحتية في جميع الدول الأعضاء، وضرورة مواصلة بنك التنمية الجديد جهوده على صعيد تطوير أسواق رأس المال المحلية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، إضافةً إلى أهمية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف.

وجرى خلال الاجتماع تسليط الضوء على أهمية تسريع الاستثمار العالمي المستدام واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مستقبل مستدام، إلى جانب التأكيد على ضرورة الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس لعام 2015 بشأن تغير المناخ، إضافةً إلى التركيز على تمويل مشاريع التنمية المستدامة وتبادل أفضل الممارسات.

وشهد الاجتماع مشاركة محافظي بنك التنمية الجديد ومدرائه، وممثلين عن الدول الأعضاء، وممثلين عن المؤسسات المالية العالمية، وقادة القطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

وتضمن الاجتماع جلساتٍ حوارية وخطابات رئيسية، ناقش من خلالها المشاركون المبادرات الهادفة لمعالجة القضايا الاجتماعية والبيئية بالغة الأهمية، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات الرامية لتبنّي عوامل جديدة تساعد على تحقيق النمو المستدام.

وأكد المشاركون حرصهم على تطوير سبل التعاون الفعّال للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.

يذكر أن بنك التنمية الجديد قد أنشئ من قبل دول بريكس عقب اتفاق في قمة بريكس السادسة التي انعقدت في مدينة فورتاليزا البرازيلية عام 2014، ويقع مقره الرئيسي في شنغهاي، الصين، وله مكاتب إقليمية في كلٍّ من جنوب أفريقيا والهند.

ويهدف البنك إلى حشد الموارد من خلال القروض والضمانات والأسهم لتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية المستدامة في دول البريكس وغيرها من الاقتصادات الناشئة وكذلك في البلدان النامية، واستكمال جهود المؤسسات المالية متعددة الأطراف للتنمية العالمية، والمساهمة في دعم الالتزامات الجماعية لدفع عجلة النمو القوي والمستدام والمتوازن.

ويركز بنك التنمية الجديد على مجالات رئيسية مثل تمويل مشاريع البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث وافق منذ إنشائه على تمويل أكثر من 90 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 33 مليار دولار، وتندرج هذه المشاريع ضمن قطاعات عديدة تشمل النقل والمياه والصرف الصحي والبنى التحتية الرقمية والاجتماعية والطاقة النظيفة.