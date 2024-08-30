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المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا: إغلاق حقول نفط تسبب في فقد 63% من الإنتاج

8/30/2024 3:00:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان، الجمعة، إن إغلاق حقول نفطية في الآونة الأخيرة تسبب في فقد 63 بالمئة تقريبا من الإنتاج الكلي للنفط في البلاد.

وذكرت المؤسسة أن إعادة تشغيل الحقول المتوقفة سيتطلب "تكاليف باهظة وجهودا تقنية مضاعفة".

وأشارت إلى إن القطاع النفطي "يُعد العمود الفقري" للاقتصاد في ليبيا.

وشددت على أن "الأسباب التي أدت إلى إقفال النفط لا علاقة لها بالمؤسسة الوطنية للنفط"، مضيفة أن فرق المؤسسة تقيم الخسائر الناجمة عن حالات الإغلاق.

وتابعت المؤسسة في البيان: "الإقفالات المتكررة تؤدي إلى فقدان جزء كبير من الإنتاج النفطي، وتتسبب في تدهور البنية التحتية للقطاع وتبدد الجهود المبذولة لتحقيق خطة زيادة الإنتاج".

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