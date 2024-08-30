الإمارات.. إطلاق منصة الإنذار المبكر للجميع لرصد الحالات الجوية والكوارث الطبيعية

أعلنت وزارة الخارجية، والمركز الوطني للأرصاد، عن إطلاق منصة رقمية لرصد الحالات الجوية والكوارث الطبيعية، وذلك من خلال توقيع شراكة وتعاون بين الجهتين في مجالات رصد الحالات الجوية والكوارث الطبيعية، بهدف تعزيز الجهود لتوعية المواطنين المتواجدين خارج الدولة واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة في حالات الكوارث الطبيعية والمناخية الخطيرة لضمان سلامتهم وأمنهم.

ويأتي توقيع الاتفاقية كخطوة أولى نحو تعاون أوسع بين الطرفين، ويعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الأمن والسلامة العامة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والبيانات الدقيقة لتعزيز إدارة الأزمات والاستجابة للكوارث الطبيعية.

وتم إطلاق منصة "الإنذار المبكر للجميع" وهي منصة مشتركة بين الجهتين مختصة برصد الحالات الجوية والكوارث الطبيعية والتحذير منها، تهدف إلى تبادل المعلومات والبيانات، ما يضمن استجابة سريعة وفاعلة في حالات الطوارئ لتحديد المخاطر المحتملة، وتطوير خطط استجابة شاملة.

وقع اتفاقية التعاون، عن وزارة الخارجية سعادة فيصل عيسى لطفي، وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية، وعن المركز الوطني للأرصاد سعادة الدكتور عبدالله أحمد المندوس، مدير عام المركز ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وتعمل فرق وزارة الخارجية على مدار الساعة لضمان سلامة مواطني الدولة في الخارج وتسهيل الإجراءات وتقديم يد العون في حالات الطوارئ والأزمات وتمثل هذه المذكرة نموذجاً من التنسيق والتعاون القائم والمستمر بين الوزارة والجهات المعنية كافة داخل الدولة وخارجها لمراقبة تطورات الأوضاع باعتبار أمن المواطن أولوية بالنسبة للقيادة الرشيدة.