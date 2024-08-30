إقالة قائد القوات الجوية الأوكرانية بعد تحطم مقاتلة إف-16

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة إقالة قائد القوات الجوية ميكولا أوليشتشوك، غداة إعلان تحطم مقاتلة اف-16 أمريكية الصنع سبق أن تسلمتها كييف.

وكتب زيلينسكي على تليغرام "قررت استبدال قائد سلاح الجو في القوات المسلحة الأوكرانية"، بعد نشر مرسوم في هذا الصدد على موقع الرئاسة.

وكان طيار أوكراني بارز لقي

مصرعه، إثر تحطم مقاتلة أمريكية الصنع من طراز "إف – 16"، في حادث هو الأول من نوعه، بعد أسابيع قليلة من وصول المقاتلات التي طالما طالبت كييف بالحصول عليها.











