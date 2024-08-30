أسهم أوروبا عند أعلى مستوى على الإطلاق وسط توقعات بخفض المركزي الأوروبي للفائدة



صعدت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الجمعة وأنهت شهرا مضطربا على ارتفاع بعد أن أدى هبوط كبير في التضخم في منطقة اليورو إلى تعزيز توقعات السوق بخفض الفائدة في سبتمبر .

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.1 بالمئة منهيا التداولات فوق 525 نقطة لأول مرة بعد أن لامس مستوى قياسيا مرتفعا خلال التعاملات عند 526.66 نقطة. وتقدم المؤشر 1.2 بالمئة في أغسطس محققا زيادة للشهر الثاني على التوالي.

وأظهرت قراءة أولية لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن التضخم هبط في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة إلى 2.2 بالمئة في أغسطس ، وهي أبطأ وتيرة له منذ يوليو 2021، ليقترب من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي عند اثنين بالمئة.

وعززت البيانات توقعات حالية بأن يخفض المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه في سبتمبر .

ورفعت أيضا بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة المعنويات وسط تطلع الأسواق إلى أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هو الآخر الفائدة الشهر المقبل.

وجاء قطاع العقارات شديد التأثر بأسعار الفائدة على رأس أفضل القطاعات أداء إذ صعد 1.4 بالمئة، تلاه المؤشر الخاص بأسهم البنوك بزيادة 0.8 بالمئة.



