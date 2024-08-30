تشييع جثمان الوكيل أبو عسكر في اربد - صور

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - شيعت مديرية الأمن العام، وبمشاركة آلاف من الاهل والزملاء والمواطنين، بعد صلاة المغرب ، الجمعة، الوكيل محمد توفيق علي أبو عسكر، إلى مثواه الأخير في بلدة الطيبة بمحافظة اربد ، والذي ارتقى إلى جوار ربه، بعد تعرضه لحادث دهس متعمد، أثناء تأديته للواجب، في محافظة اربد.
ووري الفقيد الثرى في المقبرة الغربية في لواء الطبية بعد الصلاة عليه في مسجد البلدة.
وشارك
في تشييع جثمان أبو عسكر، عدد كبير من ضباط ومرتبات الأمن العام، وجموع غفيرة من أبناء الوطن كافة.
وفي وقت سابق، نعت مديرية الأمن العام الوكيل أبو عسكر.
وقال الناطق الإعلامي أنّه وفي مساء يوم الخميس ، وأثناء قيام إحدى دوريات البحث الجنائي بواجبها في مدينة إربد اشتبهوا بإحدى المركبات وجرى استيقافها وبداخلها عدد من الأشخاص ليقوم سائق المركبة عند ذلك بدهس الوكيل والفرار من المكان وجرى التعميم على المركبة ومن بداخلها ليتم بعد ذلك ومن خلال التحقيق ضبط المركبة
وما زال البحث جار عن من كانوا بداخلها .
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