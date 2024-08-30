تشييع جثمان الوكيل أبو عسكر في اربد - صور

MENAFN - Khaberni) خبرني - شيعت مديرية الأمن العام، وبمشاركة آلاف من الاهل والزملاء والمواطنين، بعد صلاة المغرب ، الجمعة، الوكيل محمد توفيق علي أبو عسكر، إلى مثواه الأخير في بلدة الطيبة بمحافظة اربد ، والذي ارتقى إلى جوار ربه، بعد تعرضه لحادث دهس متعمد، أثناء تأديته للواجب، في محافظة اربد.



ووري الفقيد الثرى في المقبرة الغربية في لواء الطبية بعد الصلاة عليه في مسجد البلدة.

وشارك

في تشييع جثمان أبو عسكر، عدد كبير من ضباط ومرتبات الأمن العام، وجموع غفيرة من أبناء الوطن كافة.

وفي وقت سابق، نعت مديرية الأمن العام الوكيل أبو عسكر.

وقال الناطق الإعلامي أنّه وفي مساء يوم الخميس ، وأثناء قيام إحدى دوريات البحث الجنائي بواجبها في مدينة إربد اشتبهوا بإحدى المركبات وجرى استيقافها وبداخلها عدد من الأشخاص ليقوم سائق المركبة عند ذلك بدهس الوكيل والفرار من المكان وجرى التعميم على المركبة ومن بداخلها ليتم بعد ذلك ومن خلال التحقيق ضبط المركبة

وما زال البحث جار عن من كانوا بداخلها .