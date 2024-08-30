Friday, 30 August 2024 11:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مواقع ((توفيق راسين بالحلال)) تروج لخاطبات VIP محتالات

8/30/2024 3:00:06 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت شعار ((توفيق رأسين بالحلال)) تحولت مواقع إلكترونية وهمية إلى مصائد لاصطياد الباحثين عن الزواج، وإيقاعهم في براثن القائمين عليها، ومن ثم ((حظرهم)) وقطع سبل تواصلهم معها بعد الحصول على أموالهم.
وتجذب مواقع الزواج التي تعرض خدماتها مئات الشباب والفتيات الراغبين بالزواج، والذين يحددون متطلباتهم حياله وفق رغباتهم، واللافت أن بعض هذه المواقع تروّج لما يُطلق عليه ((خطابات الـVIP)) ممن يدعين أنهن يؤمّن رغبات طالبي الزواج بمواصفات خاصة.
ضحية وشراك
يوضح محمد طلال، وهو شاب في الثلاثين من عمره، أنه وقع في شراك النصب والاحتيال من قبل أحد تلك المواقع، وقال ((كنت أبحث عن زوجة وفق شروط محددة، وبعد تصفح مواقع الإنترنت وجدت ((خطابة)) تدعي أنها تسعى لتزويج الفتيات والشباب حسب اشتراط الطرف الراغب، وبعد التواصل معها عن طريق دردشة الشات في الموقع بعدما أصرت على عدم الاتصال، وأنها تستقبل الطلبات فقط عن طريق الواتساب، أكدت لي أن لديها فتيات من عائلات محافظة، وطلبت إرسال مبلغ 1000 ريال عربون وتأكيد على الجدية، على أن يكون الباقي بعد عقد القران وقدره 1500 ريال)).
وتابع ((طلبت ((الخطابة)) تحويل المبلغ المقدم عن طريق شركات تحويل الأموال السريعة، واستغربت ألا يكون لديها حساب بنكي، لكنها أصرت على أنها تتعامل بهذه الطريقة مع كل الزبائن، لكن المفاجأة أنها ((حظرت)) كل وسائل اتصالي بها بعد استلامها المبلغ، وقد تقدمت بشكوى للجهات الأمنية، وتم تسجيل بلاغ وما زالت معاملته قائمة.
من جهتها، أشارت فاطمة شريف إلى أنها تواصلت مع ((خطابة)) عبر أحد المواقع، وأنها زودتها بطلباتها في زوج المستقبل، وقالت ((طلبت مني 800 ريال كمقدم لتبدأ بحثها، على أن أسدد لها الباقي بعد الزواج، كما طلبت تحويل المبلغ عبر شركات تحويل الأموال السريعة، ثم حظرتني لاحقا بعد استلام المبلغ)).
تجربة مؤلمة
يروي الشاب شاكر عبدالمجيد أنه وجد موقعا للزواج، ووجد فيه ما يسمى ((خطابة VIP)) فتواصل معها، وأوضح أن تجاربه السابقة في البحث عن زوجة وفق مواصفاته باءت بالفشل، لذا لجأ للموقع.
وأضاف ((أبلغتني الخطابة أن لديها فتاة فيها كل المواصفات التي أريدها، وطلبت 3000 ريال مقابل سعيها، نصفها فورًا، ونصفها بعد عقد القران، وأرسلت لها المطلوب عبر شركة تحول أموال، ليكون مصيري الحظر من الاتصال بها، وقد تعلمت درسا مؤلما هو عدم الوثوق بمثل هذه المواقع)).
حظر الاحتيال المالي
أوضح المستشار القانوني محمد فلاح أن النيابة العامة شددت على ‏حظر الاحتيال المالي بجميع صوره وأشكاله، وأوضحت أن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة قرر عقوبات مشددة حال ارتكاب أي منها.
وأضاف ((أكدت النيابة أن كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلًا أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام؛ يعاقب وفق نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، بالسجن مدة تصل إلى 7 سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين)).
لا وجود للمثالي
يجزم المستشار الأسري خالد صالح أن كثيرًا من الفتيات والشباب ممن يطلبون مواصفات محددة ومعينة في شريك العمر المقبل يغفلون عن أنه ليس هناك زوج أو زوجة يطلق عليهم لقب ((مثالي)) فلكل إنسان مثالبه ومزاياه، وكثير من تلك المثالب لا تظهر إلا بعد الزواج.
وقال ((حين يلجأ أحد الطرفين إلى الزواج عن طريق الخاطبات فإنه كثيرًا ما يفاجئ بعد عقد القران بأنه ارتبط بشخص مختلف عما كان يحلم به، وما قيل له عنه)).
وتابع ((يستغل المحتالون والنصابون مثل هذه المواقع التي لا ضامن فيها ويعملون فيها تحت مسميات ((خاطبات)) وهي في الغالب مواقع وهمية ويوقعون الناس في شراكهم ويحتالون لأخذ أموالهم)).

MENAFN30082024000089011017ID1108620312

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث