السعودية في المرتبة الثانية عالميا كأفضل الوجهات للمغتربين

في الوقت الذي تجاوز فيه عدد العاملين في المملكة من غير السعوديين 12.5 مليون عامل بين عمالة مهنية، وإدارية، ومختصة، وعمالة منزلية احتلت المملكة المرتبة الثانية عالميا كأفضل الوجهات للأشخاص المغتربين خارج بلدانهم للعمل؛ حيث حلت في المرتبة الثانية بعد الدنمارك وفقا لأحدث استطلاع أجرته Expat Insider من InterNations

وحسب التقرير فقد أكد غالبية المستطلعين وبنسبة 75% أن الانتقال للمملكة قد حسن آفاقهم المهنية، مقابل 56% على مستوى العالم، وينتقل غالبية الوافدين الجدد، 63%، إلى المملكة العربية السعودية للعمل، حيث يقولون إنهم راضون عن حالة الاقتصاد المحلي، بينما أشار 35% فقط من المغتربين حول العالم إلى إنهم انتقلوا إلى بلد أجنبي لأسباب تتعلق بالوظيفة.

وسجلت ساعات العمل التي اعتبرها المغتربون طويلة الجانب السلبي الأبرز للعمل في المملكة، حيث أفاد المستطلعون الذين يعملون في المملكة أنهم يسجلون 47.8 ساعة في الأسبوع للحصول على وظيفة بدوام كامل.

ــــــــــــ تغطية تأمينية

وتتنوع مهن العمالة الأجنبية في المملكة، كما تختلف أنظمة التأمينات الاجتماعية التي تعطيهم التغطية التأمينية الكاملة طوال فترة عملهم في المملكة، فبينما يعمل حوالي 40.092 عاملا ضمن أنظمة الخدمة المدنية وهو نظام العمل الرسمي للوظائف الحكومية في المملكة وأغلب العاملين في هذه المهن من ذوي الشهادات العليا والأطباء، حيث تتم الاستعانة بهم في التخصصات الدقيقة المطلوبة في المستشفيات والدوائر الحكومية الأخرى التي تتطلب كفاءات عالية، في حين بلغ عدد المسجلين في أنظمة التأمينات الاجتماعية وهو النظام التأميني الذي يغطي قطاع العمل الخاص إضافة لبعض الجهات الحكومية ويوفر هذا النظام للمنتسبين له حماية تأمينية تغطي التقاعد، والتعطل عن العمل، والإصابات المهنية، ما يكفل للعاملين الأمان الوظيفي سواء وهم على رأس العمل أو بعد التقاعد، وتأتي العمالة المنزلية كأحد أكبر أنواع العمالة في المملكة، حيث يبلغ عددهم 3.913.925 عاملا وعاملة أغلبهم سائقون، وعمالة منزلية لتدبير أمور المنازل، حيث تحظى هذه الفئة بنظام عمل يكفل لهم حقوقهم ضمن ساعات عمل محددة واشتراطات محددة للمسكن وبعقود عمل تحدد رواتبهم ومدة الخدمة المقررة لهم.

ــــــــــــ أبرز مهن العمالة الأجنبية

وجاء العاملون في المهن الأولية على قائمة المغتربين في المملكة وبلغ عددهم 4.248.284، تلاهم العاملون في الحرف ومن يرتبط بهم وبلغ عددهم 1.249.368، ثم المشتغلون في المصانع والآلات وعاملو التجميع وعددهم 1.077.856، ثم العمالة المختصة وبلغ عددهم 728.790، وعاملو الخدمات والمبيعات 554.999 عاملا، أما الفنيون والاختصاصيون المساعدون فبلغ عددهم 537.090 عاملا، والمديرون 112.483، وعاملو الدعم المكتبي 48.906، والعاملون المهرة في الزراعة والغابات ومزارع الأسماك بلغ عددهم 26.061، والعاملون في المهن الأخرى 38.910 عاملين.

ــــــــــــ الرضا عن الوظيفة بين المغتربين

ويعد المغتربون في الدنمارك من بين أسعد الأشخاص في حياتهم العملية حسب تقرير Expat Insider من InterNations حيث تحتل الدولة الاسكندنافية المرتبة رقم 1 حيث يكون الناس أكثر رضا عن وظائفهم وفرصهم الوظيفية والتوازن بين العمل والحياة من بين جوانب أخرى.

ويستند ذلك إلى ردود الاستبيان من أكثر من 12.500 شخص يعيشون في بلدان أجنبية ويعكس مشاعرهم في أربع فئات واسعة تغطي موضوعات العمل، بما في ذلك آفاقهم المهنية، والراتب والأمن الوظيفي، وثقافة العمل والرضا، والعمل والترفيه.

وتحتل الدنمارك المرتبة الأولى لمجموعتين: ثقافة العمل والرضا، وكذلك العمل والترفيه، حيث إن حوالي 84% من المغتربين في الدنمارك راضون عن التوازن بين العمل والحياة، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 60%. وهناك نسبة مماثلة للسعداء بساعات عملهم، وفي المتوسط، تعمل 39.2 ساعة في الأسبوع، مقارنة بـ42.5 ساعة للمتوسط العالمي.

وجاءت بلجيكا في المرتبة الثالثة بعد الدنمارك والسعودية؛ حيث يشعر المغتربون بالرضا الشديد عن أمنهم الوظيفي وسوق العمل المحلي وفرصهم الوظيفية، ويقول المغتربون في بلجيكا إنهم يتمتعون بالمرونة في مكان العمل، خاصة بين 68% الذين يقولون إنهم يستطيعون العمل عن بعد، وأسبوع عملهم بدوام كامل أقصر من المتوسط يبلغ 40.8 ساعة.

العاملون غير السعوديين حسب المجموعات الرئيسية للمهن:

المهن الأولية= 4.248.284

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم= 1.249.368

مشغلو المصانع والآلات وعاملو التجميع= 1.077.856

الاختصاصيون= 728.790

عاملو الخدمات والمبيعات= 554.999

الفنيون والاختصاصيون المساعدون= 537.090

المديرون= 112.483

عاملو الدعم المكتبي= 48.906

مهن أخرى= 38.910

العاملون المهرة في الزراعة والغابات ومزارع الأسماك= 26.061

الإجمالي= 8.622.747

إجمالي المشتغلين غير السعوديين بالمملكة:

الخاضعون لنظام التأمينات الاجتماعية= 8.622.747

الخاضعون لأنظمة الخدمة المدنية = 40.962

العمالة المنزلية= 3.913.925

مجموع المشتغلين غير السعوديين= 12.577.661

أهم 10 دول يكون فيها المغتربون أكثر سعادة بحياتهم العملية في الخارج:

1- الدانمارك

2- المملكة العربية السعودية

3- بلجيكا

4- هولندا

5- لوكسمبورج

6- الإمارات العربية المتحدة

7- أستراليا

8- المكسيك

9- إندونيسيا

10- النمسا