السعودية في المرتبة الثانية عالميا كأفضل الوجهات للمغتربين

السعودية في المرتبة الثانية عالميا كأفضل الوجهات للمغتربين
التاريخ
8/30/2024 3:00:06 PM
| في الوقت الذي تجاوز فيه عدد العاملين في المملكة من غير السعوديين 12.5 مليون عامل بين عمالة مهنية، وإدارية، ومختصة، وعمالة منزلية احتلت المملكة المرتبة الثانية عالميا كأفضل الوجهات للأشخاص المغتربين خارج بلدانهم للعمل؛ حيث حلت في المرتبة الثانية بعد الدنمارك وفقا لأحدث استطلاع أجرته Expat Insider من InterNations
وحسب التقرير فقد أكد غالبية المستطلعين وبنسبة 75% أن الانتقال للمملكة قد حسن آفاقهم المهنية، مقابل 56% على مستوى العالم، وينتقل غالبية الوافدين الجدد، 63%، إلى المملكة العربية السعودية للعمل، حيث يقولون إنهم راضون عن حالة الاقتصاد المحلي، بينما أشار 35% فقط من المغتربين حول العالم إلى إنهم انتقلوا إلى بلد أجنبي لأسباب تتعلق بالوظيفة.
وسجلت ساعات العمل التي اعتبرها المغتربون طويلة الجانب السلبي الأبرز للعمل في المملكة، حيث أفاد المستطلعون الذين يعملون في المملكة أنهم يسجلون 47.8 ساعة في الأسبوع للحصول على وظيفة بدوام كامل.
ــــــــــــ تغطية تأمينية
وتتنوع مهن العمالة الأجنبية في المملكة، كما تختلف أنظمة التأمينات الاجتماعية التي تعطيهم التغطية التأمينية الكاملة طوال فترة عملهم في المملكة، فبينما يعمل حوالي 40.092 عاملا ضمن أنظمة الخدمة المدنية وهو نظام العمل الرسمي للوظائف الحكومية في المملكة وأغلب العاملين في هذه المهن من ذوي الشهادات العليا والأطباء، حيث تتم الاستعانة بهم في التخصصات الدقيقة المطلوبة في المستشفيات والدوائر الحكومية الأخرى التي تتطلب كفاءات عالية، في حين بلغ عدد المسجلين في أنظمة التأمينات الاجتماعية وهو النظام التأميني الذي يغطي قطاع العمل الخاص إضافة لبعض الجهات الحكومية ويوفر هذا النظام للمنتسبين له حماية تأمينية تغطي التقاعد، والتعطل عن العمل، والإصابات المهنية، ما يكفل للعاملين الأمان الوظيفي سواء وهم على رأس العمل أو بعد التقاعد، وتأتي العمالة المنزلية كأحد أكبر أنواع العمالة في المملكة، حيث يبلغ عددهم 3.913.925 عاملا وعاملة أغلبهم سائقون، وعمالة منزلية لتدبير أمور المنازل، حيث تحظى هذه الفئة بنظام عمل يكفل لهم حقوقهم ضمن ساعات عمل محددة واشتراطات محددة للمسكن وبعقود عمل تحدد رواتبهم ومدة الخدمة المقررة لهم.
ــــــــــــ أبرز مهن العمالة الأجنبية
وجاء العاملون في المهن الأولية على قائمة المغتربين في المملكة وبلغ عددهم 4.248.284، تلاهم العاملون في الحرف ومن يرتبط بهم وبلغ عددهم 1.249.368، ثم المشتغلون في المصانع والآلات وعاملو التجميع وعددهم 1.077.856، ثم العمالة المختصة وبلغ عددهم 728.790، وعاملو الخدمات والمبيعات 554.999 عاملا، أما الفنيون والاختصاصيون المساعدون فبلغ عددهم 537.090 عاملا، والمديرون 112.483، وعاملو الدعم المكتبي 48.906، والعاملون المهرة في الزراعة والغابات ومزارع الأسماك بلغ عددهم 26.061، والعاملون في المهن الأخرى 38.910 عاملين.
ــــــــــــ الرضا عن الوظيفة بين المغتربين
ويعد المغتربون في الدنمارك من بين أسعد الأشخاص في حياتهم العملية حسب تقرير Expat Insider من InterNations حيث تحتل الدولة الاسكندنافية المرتبة رقم 1 حيث يكون الناس أكثر رضا عن وظائفهم وفرصهم الوظيفية والتوازن بين العمل والحياة من بين جوانب أخرى.
ويستند ذلك إلى ردود الاستبيان من أكثر من 12.500 شخص يعيشون في بلدان أجنبية ويعكس مشاعرهم في أربع فئات واسعة تغطي موضوعات العمل، بما في ذلك آفاقهم المهنية، والراتب والأمن الوظيفي، وثقافة العمل والرضا، والعمل والترفيه.
وتحتل الدنمارك المرتبة الأولى لمجموعتين: ثقافة العمل والرضا، وكذلك العمل والترفيه، حيث إن حوالي 84% من المغتربين في الدنمارك راضون عن التوازن بين العمل والحياة، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 60%. وهناك نسبة مماثلة للسعداء بساعات عملهم، وفي المتوسط، تعمل 39.2 ساعة في الأسبوع، مقارنة بـ42.5 ساعة للمتوسط العالمي.
وجاءت بلجيكا في المرتبة الثالثة بعد الدنمارك والسعودية؛ حيث يشعر المغتربون بالرضا الشديد عن أمنهم الوظيفي وسوق العمل المحلي وفرصهم الوظيفية، ويقول المغتربون في بلجيكا إنهم يتمتعون بالمرونة في مكان العمل، خاصة بين 68% الذين يقولون إنهم يستطيعون العمل عن بعد، وأسبوع عملهم بدوام كامل أقصر من المتوسط يبلغ 40.8 ساعة.
العاملون غير السعوديين حسب المجموعات الرئيسية للمهن:
المهن الأولية= 4.248.284
عاملو الحرف ومن يرتبط بهم= 1.249.368
مشغلو المصانع والآلات وعاملو التجميع= 1.077.856
الاختصاصيون= 728.790
عاملو الخدمات والمبيعات= 554.999
الفنيون والاختصاصيون المساعدون= 537.090
المديرون= 112.483
عاملو الدعم المكتبي= 48.906
مهن أخرى= 38.910
العاملون المهرة في الزراعة والغابات ومزارع الأسماك= 26.061
الإجمالي= 8.622.747
إجمالي المشتغلين غير السعوديين بالمملكة:
الخاضعون لنظام التأمينات الاجتماعية= 8.622.747
الخاضعون لأنظمة الخدمة المدنية = 40.962
العمالة المنزلية= 3.913.925
مجموع المشتغلين غير السعوديين= 12.577.661
أهم 10 دول يكون فيها المغتربون أكثر سعادة بحياتهم العملية في الخارج:
1- الدانمارك
2- المملكة العربية السعودية
3- بلجيكا
4- هولندا
5- لوكسمبورج
6- الإمارات العربية المتحدة
7- أستراليا
8- المكسيك
9- إندونيسيا
10- النمسا
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