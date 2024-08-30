Friday, 30 August 2024 11:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إجراءات تعاونية لمكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت

8/30/2024 3:00:05 PM
(MENAFN- Al Watan) ما هي منظمة التعاون الرقمي (DCO)؟
منظمة التعاون الرقمي (DCO) هي منظمة دولية متعددة الأطراف، تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشمولي والمستدام للاقتصاد الرقمي، وتقدم رؤى من وجهة نظر مختلفة حول الطرق التي يمكن للدول والمؤسسات من خلالها اغتنام فرص الاقتصاد الرقمي لتحفيز التحول الرقمي على مستوى العالم من خلال الدمج بين الرؤى الواردة من أصحاب المصلحة المختلفين من القطاعين العام والخاص والأكاديميات والمنظمات الدولية من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي والدول الأخرى، وكذلك تشجع على تبني التغيير كمحفز للتحول الرقمي داخل الاقتصاد الرقمي.
جلسات نقاشية
استضافت منظمة التعاون الرقمي، الأربعاء، اجتماعا مشتركا مع ممثلين رئيسيين عن شركات التقنية وشبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، لمعالجة التحدي المجتمعي لانتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت.
وبعد سلسلة من الجلسات النقاشية العالمية، التي عقدت في عام 2023 كجزء من مسرعة العالم الرقمي Digital Space Accelerators DSA التابعة لمنظمة التعاون الرقمي، التي تركز على ((المعلومات المضللة عبر الإنترنت))، استند هذا الاجتماع إلى الجهود المستمرة التي تبذلها المنظمة لمكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت. وشارك ممثلو Google وLinkedIn وMeta وTikTok كمجموعة رئيسية من أصحاب المصلحة، لمناقشة هذا الموضوع الجوهري الذي يؤثر على العالم الرقمي.
أهمية الحوار
هدف الاجتماع، الذي عُقد في مقر المنظمة في العاصمة الرياض، إلى تحديد ومناقشة التحديات، واقتراح حلول تقنية اجتماعية مبتكرة لمعالجة انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت، وتعزيز نظام بيئي صحي وموثوق به للمعلومات الرقمية، وزيادة الثقة، وحماية الاقتصاد الرقمي.
وأبرزت مشاركة ممثلي شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية أهمية الحوار الجماعي، حيث قدمت منصة حوارية للجهات المؤثرة، تهدف إلى تبادل وجهات النظر، واستكشاف إجراءات تعاونية، لمكافحة انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت.
المعلومات المضللة
هدفت المناقشة إلى خلق حوار مستمر وفعّال حول خطورة انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت، سواء كمشكلة مجتمعية أو تحدٍّ للاقتصاد الرقمي. كما أنها توفر منصة للجهات العديدة لتبادل وجهات نظرهم والتعاون لمكافحة انتشار المعلومات المضللة، وبالتالي ضمان نمو الاقتصاد الرقمي.
وقالت رئيسة إدارة استشراف الاقتصاد الرقمي في منظمة التعاون الرقمي، آلاء عبدالعال: ((شكل تبادل الأفكار والرؤى من خلال المنصات الرائدة في وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية خطوة مهمة وقيّمة جدا. خلصت نتائج النقاشات إلى أهمية التركيز على تعزيز التعاون عبر اتباع نهج مشترك لمكافحة المعلومات المضللة على شبكة الإنترنت، وهو ما يتماشى مع رؤية وأهداف منظمة التعاون الرقمي)).
وأعربت عن ثقتها في أن نتائج هذه المناقشات ستمهد الطريق للوصول إلى مجتمع رقمي أكثر وعيا ومسؤولية، وتتطلع إلى الاجتماع التعاوني المقبل من أجل مواصلة العمل على تمكين الازدهار الرقمي للجميع.
ضمان الجودة
قالت رئيسة قسم السياسات العامة لدى Google في المملكة العربية السعودية سارة الحسيني: ((يتجه الأفراد إلى Google لأنهم على ثقة بقدرته على توفير معلومات موثوقة وعالية الجودة. وانطلاقا من ذلك، نلتزم بشكل جدي بمكافحة المعلومات المضللة عبر منتجاتنا وسياسات المحتوى لدينا، ونحن حريصون على مواصلة جهودنا الكبيرة للحفاظ على علاقة الثقة بيننا وبين المستخدمين)).
وأشارت إلى أن ((Google تعمل على تصميم أنظمتها بهدف ضمان الجودة، وإتاحة وصول المستخدمين إلى نطاق واسع من المعلومات المتنوعة المصادر، والأدوات اللازمة لمعرفة المعلومات التي يمكنهم الوثوق بها، ونحرص على نشر تقنياتنا مفتوحة المصدر، والتعاون مع الخبراء لدفع عجلة نمو القطاع وبناء شبكة إنترنت أكثر أمانا للجميع، وتكييف سياساتنا وتقنياتنا باستمرار لمنع إساءة استخدام الإنترنت)).
وأضافت رئيسة الشراكات الإستراتيجية الحكومية في منصة ((لينكد إن)) بالمملكة العربية السعودية رنيم الأمين: ((أتاحت لنا المشاركة في الاجتماع الإستراتيجي الذي استضافته منظمة التعاون الرقمي فرصة قيّمة لمناقشة موضوع المعلومات المضللة التي تُعد إحدى أهم قضايا العالم الرقمي، وشددت المحادثات التي أجريناها مع ممثلي مختلف المنصات الرائدة على أهمية اتباع نهج موحد لبناء وتعزيز الثقة، ونؤكد التزامنا بالتعاون لبناء منظومة معلومات رقمية أكثر موثوقية ومرونة في مجال المعلومات الرقمية)).
بينما أكد رئيس قسم سياسة المعلومات المضللة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى Meta، توم بونسوندي-أوبراين، الالتزام بمواجهة المعلومات المضللة، لـ((تحقيق التوازن بين التعبير والأمان والمصداقية والخصوصية)).
بدوره، أشار المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية والسياسات العامة في ((تيك توك)) بالمملكة العربية السعودية، حاتم سمان، إلى أن ((تيك توك)) حريصة على توفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة لجميع أفراد المجتمع، لذا شكل هذا الاجتماع منصة رائدة لمناقشة الإستراتيجيات المبتكرة والجهود التعاونية، بهدف مكافحة المعلومات المضللة((، مبينا أن ((التعاون يسهم في بناء مساحة آمنة وموثوقة، يمكن فيها للأفراد استكشاف المحتوى الأصلي والتفاعل مع أفراد موثوقين)).
وتلتزم منظمة التعاون الرقمي بتعزيز نهج تعاوني لمكافحة انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت، وضمان نمو الاقتصاد الرقمي، وتتطلع إلى مواصلة هذا التعاون الفعال والمؤثر مع شركائها في قطاع شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وجميع الشركاء الآخرين.

MENAFN30082024000089011017ID1108620310

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث