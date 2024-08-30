تباطؤ التضخم السنوي بمنطقة اليورو لأدنى مستوى في 3 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباطأ معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو في القراءة الأولية لشهر أغسطس تماشياً مع التوقعات، ليسجل أدنى مستوى منذ منتصف عام 2021، مقترباً من مستهدف المركزي الأوروبي عند 2% بما يدعم آفاق مواصلة صناع السياسة النقدية بالقارة العجوز خفض أسعار الفائدة.
وحسب بيانات صدرت الجمعة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي“يوروستات”، تباطأ المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو إلى 2.2% في أغسطس من 2.6% في قراءة الشهر السابق.
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وكان هذا التباطؤ بدعم من انخفاض أسعار الطاقة 3% على أساس سنوي في اغسطس بعد ارتفاعها 1.2% في يوليو، فضلاً عن تباطؤ النمو السنوي في أسعار المنتجات الصناعية غير المرتبطة بالطاقة إلى 0.4% من 0.7% خلال نفس الفترة.
ويعد التضخم السنوي للمنطقة منخفضاً بشكل كبير في أغسطس عن الوتيرة المسجلة في الشهر المناظر من عام 2023 عند 5.2%.
وأظهرت البيانات أن معدل التضخم الأساسي -الذي يستثنى منه أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة- تباطأ إلى 2.8% بعد استقراره عند 2.9% على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.
وأوضحت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين بالمنطقة ارتفع بنسبة 0.2% على الصعيد الشهري في أغسطس.
وكان تضخم أسعار الخدمات هو المكون الأعلى مساهمة في التضخم السنوي العام لمنطقة اليورو في أغسطس متأثراً بالأجور، إذ تسارع إلى 4.2% من 4% في يوليو، يليه تضخم أسعار الأغذية والمشروبات مع ارتفاعه 2.4% من 2.3%.
وكشف مكتب الإحصاءات في تقرير منفصل عن تراجع معدل البطالة في المنطقة بصورة طفيفة ليسجل 6.4% في يوليو من 6.5% في يونيو، مع انخفاض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 72 ألف نسمة مقارنة بشهر يوليو 2023.
المصدر:
MENAFN30082024000202011048ID1108620309
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