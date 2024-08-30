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تباطؤ التضخم السنوي بمنطقة اليورو لأدنى مستوى في 3 سنوات

8/30/2024 2:59:58 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تباطأ معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو في القراءة الأولية لشهر أغسطس تماشياً مع التوقعات، ليسجل أدنى مستوى منذ منتصف عام 2021، مقترباً من مستهدف المركزي الأوروبي عند 2% بما يدعم آفاق مواصلة صناع السياسة النقدية بالقارة العجوز خفض أسعار الفائدة.

وحسب بيانات صدرت الجمعة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي“يوروستات”، تباطأ المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو إلى 2.2% في أغسطس من 2.6% في قراءة الشهر السابق.

موضوعات متعلقة غانا والولايات المتحدة يوقعان اتفاقا لإنشاء مفاعل نووي صغير وكالة: أوبك+ تعتزم البدء في تخفيف قيود الإنتاج بحلول أكتوبر استقرار مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي عند 2.5% في يوليو

وكان هذا التباطؤ بدعم من انخفاض أسعار الطاقة 3% على أساس سنوي في اغسطس بعد ارتفاعها 1.2% في يوليو، فضلاً عن تباطؤ النمو السنوي في أسعار المنتجات الصناعية غير المرتبطة بالطاقة إلى 0.4% من 0.7% خلال نفس الفترة.

ويعد التضخم السنوي للمنطقة منخفضاً بشكل كبير في أغسطس عن الوتيرة المسجلة في الشهر المناظر من عام 2023 عند 5.2%.

وأظهرت البيانات أن معدل التضخم الأساسي -الذي يستثنى منه أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة- تباطأ إلى 2.8% بعد استقراره عند 2.9% على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

وأوضحت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين بالمنطقة ارتفع بنسبة 0.2% على الصعيد الشهري في أغسطس.

وكان تضخم أسعار الخدمات هو المكون الأعلى مساهمة في التضخم السنوي العام لمنطقة اليورو في أغسطس متأثراً بالأجور، إذ تسارع إلى 4.2% من 4% في يوليو، يليه تضخم أسعار الأغذية والمشروبات مع ارتفاعه 2.4% من 2.3%.

وكشف مكتب الإحصاءات في تقرير منفصل عن تراجع معدل البطالة في المنطقة بصورة طفيفة ليسجل 6.4% في يوليو من 6.5% في يونيو، مع انخفاض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 72 ألف نسمة مقارنة بشهر يوليو 2023.

المصدر:

MENAFN30082024000202011048ID1108620309

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