وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات التنموية بأراضي الساحل الشمالي الغربى

MENAFN - Al-Borsa News) عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً، بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة موقف المشروعات التنموية الجارى والمخطط تنفيذها بأراضي الساحل الشمالي الغربى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ووجه وزير الإسكان بتشكيل لجنة تختص بمتابعة مدى التزام الشركات بتنفيذ مشروعات التنمية بالأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى إقليم الساحل الشمالى الغربى، طبقاً للمخطط، وخاصة تنفيذ الوحدات والغرف الفندقية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشركات لإلزامها بتنفيذ مختلف مكونات المشروع طبقاً للمخطط.

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وأوضح الوزير، أن الساحل الشمالى الغربى شهد هذا العام إقبالاً كبيراً لتوافد السياح من 104 جنسيات مختلفة، ومن المتوقع زيادة نسب الإقبال والإشغال فى الأعوام المقبلة كماً وكيفاً، وهذا ما يتطلب سرعة إنجاز الوحدات والغرف الفندقية ضمن مشروعات التنمية السياحية، وزيادة عوامل الجذب في الجزء الجنوبى من الطريق الدولى الساحلى، لتنفيذ المزيد من الوحدات والغرف الفندقية، لاستيعاب حجم السياح المتوقع خلال الأعوام المقبلة، مشيراً إلى أن هذا الإقبال الكبير جاء نتيجة للمشروعات التنموية التى بدأ تنفيذها منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن توجيهات الرئيس السيسى، تؤكد على تطوير أراضى إقليم الساحل الشمالى الغربى، والاستغلال الأمثل للإمكانات والموارد التى يتمتع بها، وتتنوع بين موارد سياحية وزراعية وصناعية وغيرها، وبالفعل تم وضع خطة لإنشاء 5 تجمعات عمرانية جديدة لجذب الاستثمارات والسكان، وكل مدينة من تلك المدن لها قاعدة اقتصادية، وتضم مناطق لوجستية، ومتصلة بشبكة من الطرق القومية ووسائل النقل المتنوعة، لتحقيق الاتصال والترابط بين التجمعات العمرانية.

حضر الاجتماع المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس خالد سرور، رئيس جهاز القرى السياحية، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز العلمين الجديدة، والمهندس محمود زغلول، والمهندس وليد عبدالقادر، والمهندس حسام الدين عبده، رؤساء القطاعات الـ3 للساحل الشمالى الغربى، والمهندس وليد عبدالرحمن حجاجي، رئيس جهاز رأس الحكمة الجديدة.

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