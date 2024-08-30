Friday, 30 August 2024 11:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هاريس: انهيار الاقتصاد سببه سوء إدارة ترامب لجائحة كوفيد-19 - جريدة البورصة

8/30/2024 2:59:58 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكرت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية“كامالا هاريس” أنه عند دخول الرئيس“جو بايدن” للبيت الأبيض وتوليها منصبها بعد رئاسة“دونالد ترامب”، كان الاقتصاد الأمريكي منهار وهو ما يرجع جزئيًا لسوء إدارة الرئيس السابق لجائحة“كوفيد-19”.

وصرحت نائبة الرئيس الأمريكي الحالي“هاريس” في مقابلة مع“سي إن إن”: كانت أولويتنا القصوى هي بذل قصارى جهدنا لإنقاذ أمريكا، واليوم، نعلم أن لدينا معدل تضخم أقل من 3%، وأدت الكثير من سياساتنا إلى حقيقة مفادها أن أمريكا تعافت بشكل أسرع من أي دولة غنية.

موضوعات متعلقة غانا والولايات المتحدة يوقعان اتفاقا لإنشاء مفاعل نووي صغير وكالة: أوبك+ تعتزم البدء في تخفيف قيود الإنتاج بحلول أكتوبر استقرار مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي عند 2.5% في يوليو

وشملت المقابلة أيضًا“تيم والز” المرشح لمنصب نائب الرئيس حال فوز“هاريس”، وهو اللقاء الأول منذ ترشحهما للانتخابات المقرر عقدها أوائل نوفمبر.

وقبل البث الكامل للمقابلة، انتقد“ترامب” منافسته“هاريس” بسبب سياساتها الاقتصادية وظهورها الإعلامي، وذكر خلال خطاب حملته في ولاية ميشيغان: على مدى السنوات الأربع الماضية، ارتكب“بايدن” و”هاريس” فظائع مالية تلو الأخرى.

المصدر:

MENAFN30082024000202011048ID1108620306

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث