هاريس: انهيار الاقتصاد سببه سوء إدارة ترامب لجائحة كوفيد-19 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ذكرت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية“كامالا هاريس” أنه عند دخول الرئيس“جو بايدن” للبيت الأبيض وتوليها منصبها بعد رئاسة“دونالد ترامب”، كان الاقتصاد الأمريكي منهار وهو ما يرجع جزئيًا لسوء إدارة الرئيس السابق لجائحة“كوفيد-19”.
وصرحت نائبة الرئيس الأمريكي الحالي“هاريس” في مقابلة مع“سي إن إن”: كانت أولويتنا القصوى هي بذل قصارى جهدنا لإنقاذ أمريكا، واليوم، نعلم أن لدينا معدل تضخم أقل من 3%، وأدت الكثير من سياساتنا إلى حقيقة مفادها أن أمريكا تعافت بشكل أسرع من أي دولة غنية.
موضوعات متعلقة
غانا والولايات المتحدة يوقعان اتفاقا لإنشاء مفاعل نووي صغير وكالة: أوبك+ تعتزم البدء في تخفيف قيود الإنتاج بحلول أكتوبر استقرار مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي عند 2.5% في يوليو
وشملت المقابلة أيضًا“تيم والز” المرشح لمنصب نائب الرئيس حال فوز“هاريس”، وهو اللقاء الأول منذ ترشحهما للانتخابات المقرر عقدها أوائل نوفمبر.
وقبل البث الكامل للمقابلة، انتقد“ترامب” منافسته“هاريس” بسبب سياساتها الاقتصادية وظهورها الإعلامي، وذكر خلال خطاب حملته في ولاية ميشيغان: على مدى السنوات الأربع الماضية، ارتكب“بايدن” و”هاريس” فظائع مالية تلو الأخرى.
المصدر:
MENAFN30082024000202011048ID1108620306
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.