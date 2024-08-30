هاريس: انهيار الاقتصاد سببه سوء إدارة ترامب لجائحة كوفيد-19 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ذكرت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية“كامالا هاريس” أنه عند دخول الرئيس“جو بايدن” للبيت الأبيض وتوليها منصبها بعد رئاسة“دونالد ترامب”، كان الاقتصاد الأمريكي منهار وهو ما يرجع جزئيًا لسوء إدارة الرئيس السابق لجائحة“كوفيد-19”.

وصرحت نائبة الرئيس الأمريكي الحالي“هاريس” في مقابلة مع“سي إن إن”: كانت أولويتنا القصوى هي بذل قصارى جهدنا لإنقاذ أمريكا، واليوم، نعلم أن لدينا معدل تضخم أقل من 3%، وأدت الكثير من سياساتنا إلى حقيقة مفادها أن أمريكا تعافت بشكل أسرع من أي دولة غنية.

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وشملت المقابلة أيضًا“تيم والز” المرشح لمنصب نائب الرئيس حال فوز“هاريس”، وهو اللقاء الأول منذ ترشحهما للانتخابات المقرر عقدها أوائل نوفمبر.

وقبل البث الكامل للمقابلة، انتقد“ترامب” منافسته“هاريس” بسبب سياساتها الاقتصادية وظهورها الإعلامي، وذكر خلال خطاب حملته في ولاية ميشيغان: على مدى السنوات الأربع الماضية، ارتكب“بايدن” و”هاريس” فظائع مالية تلو الأخرى.

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