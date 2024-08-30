أمريكا تمنح نيجيريا 10 آلاف جرعة من لقاح جدري القردة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تلقت نيجيريا 10 آلاف جرعة من لقاح علاج
جدري القردة“إمبوكس” من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتعد هذه أول دفعة من لقاحات الفيروس تصل إلى الدولة الواقعة غرب القارة السمراء.
وقال“موي أينا” المدير التنفيذي للوكالة الوطنية لتنمية الرعاية الصحية الأولية في نيجيريا في بيان أمس الخميس عقب وصول اللقاح، إن هذه المنحة تعد حيوية للغاية بالنسبة لبلاده.
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إذ بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بجدري القردة في نيجيريا حتى الآن 40 حالة دون الإبلاغ عن وقوع وفيات.
وأضاف“أينا” أن بلاده تدرك أن لقاحات علاج الفيروس ليست متوفرة بكثرة، وإن نيجيريا حصلت على 10 آلاف جرعة من 200 ألف جرعة فقط متاحة على مستوى العالم.
ومن جانبها، ذكرت الوكالة الأمريكية في بيان أن حكومة نيجيريا قررت إعطاء الأولوية لتوزيع اللقاح في 5 ولايات هي: بايلسا، وإيدو، وكروس ريفر، ولاجوس.
المصدر:
MENAFN30082024000202011048ID1108620305
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