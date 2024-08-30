أمريكا تمنح نيجيريا 10 آلاف جرعة من لقاح جدري القردة

MENAFN - Al-Borsa News) تلقت نيجيريا 10 آلاف جرعة من لقاح جدري القردة“إمبوكس” من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتعد هذه أول دفعة من لقاحات الفيروس تصل إلى الدولة الواقعة غرب القارة السمراء.

وقال“موي أينا” المدير التنفيذي للوكالة الوطنية لتنمية الرعاية الصحية الأولية في نيجيريا في بيان أمس الخميس عقب وصول اللقاح، إن هذه المنحة تعد حيوية للغاية بالنسبة لبلاده.

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إذ بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بجدري القردة في نيجيريا حتى الآن 40 حالة دون الإبلاغ عن وقوع وفيات.

وأضاف“أينا” أن بلاده تدرك أن لقاحات علاج الفيروس ليست متوفرة بكثرة، وإن نيجيريا حصلت على 10 آلاف جرعة من 200 ألف جرعة فقط متاحة على مستوى العالم.

ومن جانبها، ذكرت الوكالة الأمريكية في بيان أن حكومة نيجيريا قررت إعطاء الأولوية لتوزيع اللقاح في 5 ولايات هي: بايلسا، وإيدو، وكروس ريفر، ولاجوس.

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