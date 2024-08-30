انخفاض طفيف في معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 6.4% في يوليو

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض معدل البطالة بشكل طفيف في منطقة اليورو في يوليو ليصل الى 6.4% من السكان العاملين، بعدما كان 6,5 % في أبريل ومايو ويونيو بحسب أرقام نشرها يوروستات الجمعة.

على أساس سنوي، يتراجع المؤشر بـ 0.2 نقطة.

موضوعاتغانا والولايات المتحدة يوقعان اتفاقا لإنشاء مفاعل نووي صغير وكالة: أوبك+ تعتزم البدء في تخفيف قيود الإنتاج بحلول أكتوبر استقرار مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي عند 2.5% في يوليو

رغم إطار من نمو اقتصادي ضعيف، بلغ معدل البطالة أدنى مستوياته منذ بدأ مكتب الاحصاء الأوروبي جمع هذه السلسلة في ابريل 1998 للدول التي اعتمدت العملة الموحدة.

بالنسبة إلى مجمل الاتحاد الأوروبي، فإن معدل الأشخاص العاطلين عن العمل بقي عند 6 % في يوليو وهو أيضا أدنى معدل تاريخي واستقر على شهر كما على سنة.

وصمد سوق العمل بشكل عام بشكل جيد في مواجهة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تشهده أوروبا منذ نهاية 2022.

ويعاني النمو زيادة أسعار الفائدة التي قررها البنك المركزي الأوروبي لتهدئة التضخم الذي ارتفع في سياق الحرب في أوكرانيا.

وانخفضت معدلات البطالة بشكل ملحوظ في أوروبا بعد منتصف عام 2021 بفضل الانتعاش الاقتصادي القوي جدا الذي أعقب الركود التاريخي الناجم عن جائحة كوفيد-19 في 2020. واستقر المؤشر بشكل عام منذ ربيع 2023 عند مستوى لم يشهده منذ ربع قرن.

كان هناك 13,11 مليون شخص عاطلين عن العمل في يوليو في الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بينهم 10,99 ملايين في صفوف الدول العشرين ضمن منطقة اليورو.

واستقر معدل البطالة عند 7,5 % في فرنسا مقابل 3,4 % في ألمانيا بحسب يوروستات.

وتم تسجيل أدنى المعدلات في الاتحاد الأوروبي في تشيكيا (2,7 %) وبولندا (2,9 %)، فيما سجّلت أعلى المستويات في إسبانيا (11,5 %) واليونان (9,9 %).

وتستند بيانات يوروستات إلى تعريف البطالة الصادر عن مكتب العمل الدولي.

ويعرّف العاطلون عن العمل بأنهم الأشخاص الذين لا يعملون وكانوا يبحثون عن عمل في الأسابيع الأربعة السابقة، وهم على استعداد لبدء العمل في الأسبوعين المقبلين.

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