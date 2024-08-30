بهارات بتروليوم الهندية تجري محادثات لاقتراض 3.8 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) تجري شركة“بهارات بتروليوم” الهندية محادثات مع مقرضين لجمع نحو 320 مليار روبية (3.8 مليار دولار)، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، في ما قد يكون أكبر قرض بالعملة المحلية في الهند هذا العام.
قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات خاصة، إن عدة مؤسسات مالية أبدت بالفعل اهتماماً بالمشاركة في الصفقة التي يُفترض أن يقودها“بنك الدولة الهندي” أكبر مقرض في البلاد.
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من شأن الصفقة المقترحة أن تساعد في توسيع واحدة من أكبر مصافي تكرير النفط في الهند، في وقت تعمل البلاد على تعزيز قدرتها في صناعة البتروكيماويات لمواكبة استهلاك البلاستيك المتزايد.
كما تعكس الاهتمامات المتزايدة بين البنوك حرصها على زيادة الإقراض للشركات الكبرى، وتوسيع أعمالها الائتمانية إلى ما هو أبعد من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
أضاف الأشخاص أن“بنك البنجاب الوطني” و”بنك بارودا” و”بنك الهند” من بين المقرضين المخطط مشاركتهم في القرض الذي تبلغ مدته 15 عاماً، كما قد ينضم المزيد إلى هذه الصفقة. وكشف أحد الأشخاص أن القرض قد يتم تسعيره عند 8.4%.
سيتم استخدام القرض لتوسيع مصفاة بينا في ولاية ماديا براديش بوسط الهند وفق أحد الأشخاص. تستثمر الشركة الهندية 490 مليار روبية، لبناء مصنع لتكسير الإيثيلين في المصفاة.
إذا تم تنفيذ الصفقة، فستكون أكبر قرض مقوم بالروبية في البلاد في عام 2024، وفقاً للبيانات التي جمعتها“بلومبرج”.
وأشار أحد الأشخاص إلى أن شركة“إس بي آي كابيتال ماركيتس” وهي الوحدة المصرفية الاستثمارية لـ”بنك الدولة الهندي”، هي المستشار لهذه الصفقة.
لم يستجب ممثلون عن الشركة الهندية أو البنوك على الفور لطلبات التعليق.
المصدر:
MENAFN30082024000202011048ID1108620302
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