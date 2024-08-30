بهارات بتروليوم الهندية تجري محادثات لاقتراض 3.8 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) تجري شركة“بهارات بتروليوم” الهندية محادثات مع مقرضين لجمع نحو 320 مليار روبية (3.8 مليار دولار)، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، في ما قد يكون أكبر قرض بالعملة المحلية في الهند هذا العام.

قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات خاصة، إن عدة مؤسسات مالية أبدت بالفعل اهتماماً بالمشاركة في الصفقة التي يُفترض أن يقودها“بنك الدولة الهندي” أكبر مقرض في البلاد.

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من شأن الصفقة المقترحة أن تساعد في توسيع واحدة من أكبر مصافي تكرير النفط في الهند، في وقت تعمل البلاد على تعزيز قدرتها في صناعة البتروكيماويات لمواكبة استهلاك البلاستيك المتزايد.

كما تعكس الاهتمامات المتزايدة بين البنوك حرصها على زيادة الإقراض للشركات الكبرى، وتوسيع أعمالها الائتمانية إلى ما هو أبعد من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

أضاف الأشخاص أن“بنك البنجاب الوطني” و”بنك بارودا” و”بنك الهند” من بين المقرضين المخطط مشاركتهم في القرض الذي تبلغ مدته 15 عاماً، كما قد ينضم المزيد إلى هذه الصفقة. وكشف أحد الأشخاص أن القرض قد يتم تسعيره عند 8.4%.

سيتم استخدام القرض لتوسيع مصفاة بينا في ولاية ماديا براديش بوسط الهند وفق أحد الأشخاص. تستثمر الشركة الهندية 490 مليار روبية، لبناء مصنع لتكسير الإيثيلين في المصفاة.

إذا تم تنفيذ الصفقة، فستكون أكبر قرض مقوم بالروبية في البلاد في عام 2024، وفقاً للبيانات التي جمعتها“بلومبرج”.

وأشار أحد الأشخاص إلى أن شركة“إس بي آي كابيتال ماركيتس” وهي الوحدة المصرفية الاستثمارية لـ”بنك الدولة الهندي”، هي المستشار لهذه الصفقة.

لم يستجب ممثلون عن الشركة الهندية أو البنوك على الفور لطلبات التعليق.

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