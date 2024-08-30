وزارة الدفاع اليابانية تطلب 59 مليار دولار في الموازنة المقبلة

MENAFN - Al-Borsa News) طلبت وزارة الدفاع في اليابان مخصصات ميزانية قياسية للسنة المالية القادمة، حيث تهدف إلى زيادة قدراتها العسكرية في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة.

ستسعى الوزارة إلى الحصول على حوالي 8.5 تريليون ين (59 مليار دولار) من الميزانية الوطنية للسنة المالية التي تبدأ في أبريل، بزيادة قدرها 10.5% عن الميزانية الأولية للعام الحالي.

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يتضمن الطلب القياسي، الأموال اللازمة لبناء نظام جديد لجمع المعلومات الاستخباراتية عبر الأقمار الاصطناعية لتحسين قدرات الكشف عن الصواريخ.

تتماشى زيادة الميزانية مع تعهد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بزيادة الإنفاق العسكري للبلاد إلى 43 تريليون ين خلال الفترة الممتدة لخمس سنوات حتى مارس 2028.

لا تظهر التوترات العسكرية في شرق آسيا أي علامة على التراجع، مع استمرار كوريا الشمالية في إطلاق الصواريخ، بينما تكشف أيضاً عن أسلحة جديدة. كما دخلت طائرة عسكرية صينية المجال الجوي الياباني يوم الإثنين لأول مرة، ما دفع المتحدث باسم الحكومة اليابانية بالتنديد بهذا الفعل، باعتباره انتهاكاً لأراضي البلاد وتهديداً للأمن.

ستكون سياسة الدفاع والإنفاق من بين القضايا التي ستتم مناقشتها عندما ينطلق رسمياً السباق على زعامة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في 12 سبتمبر. لم يكشف معظم المرشحين في المنافسة التي ستحدد رئيس الوزراء القادم، عن سياساتهم بعد، ولكن من غير المرجح أن يضغط أي منهم على قضية تقليص الخطط الرامية إلى توسيع الإنفاق الدفاعي

من بين الذين أعلنوا ترشيحهم، أعرب شيجيرو إيشيبا وزير الدفاع السابق في يوليو، عن اعتقاده بأن الإنفاق الدفاعي قد يحتاج إلى زيادة أكبر، لأن خطة الإنفاق الخمسية تم تجميعها عندما كان الين أقوى، في وقت زادت تكاليف المعدات مع ضعف قيمة العملة.

تتضمن الميزانية المقترحة 323 مليار ين لتطوير“مجموعة أقمار اصطناعية” تهدف إلى تحسين قدرات الكشف عن الصواريخ. ومن المقرر أن يبدأ النظام، الذي يربط بين عدة أقمار اصطناعية صغيرة في مدار محدد لجمع معلومات متكاملة، العمل بحلول مارس 2028.

وبشكل منفصل، يطلب الجيش حوالي 113 مليار ين لتطوير طائرات مقاتلة من الجيل التالي، في جهد مشترك بين اليابان وبريطانيا وإيطاليا.

سيذهب الجزء الأكبر من المبلغ المتبقي نحو صيانة المعدات، فضلاً عن اقتناء وتصنيع الطائرات المقاتلة والغواصات. وتسعى الوزارة أيضاً إلى الحصول على أموال لجذب المواهب والاحتفاظ بها بشكل أفضل، بما في ذلك زيادة الرواتب لضباط وأفراد قوة الدفاع الذاتي.

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