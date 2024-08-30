تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية إلى 231 ألف طلب

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أعداد طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية إلى 231 ألف طلب، بعد أن سجلت الأسبوع الماضي 233 ألف طلب، وجاءت القراءة بأقل من التوقعات التي قدرت بـ 232 ألف طلب.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض، ظل الرقم أعلى بكثير من المتوسطات التي شوهدت في وقت سابق من هذا العام، مما يعزز الاتجاه المستمر لسوق العمل المتراجع.
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وقالت وزارة العمل الأمريكية الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت ألفي طلب لتسجل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية 231 ألفا في الأسبوع المنتهي في 24 أغسطس .
وانخفضت الطلبات لتبتعد عن أعلى مستوى في 11 شهرا الذي سجلته في أواخر يوليو مع انحسار الاضطرابات الناجمة عن إغلاق مؤقت لمصانع السيارات لإعادة التجهيز لطرازات جديدة، علاوة على تداعيات إعصار بيريل.
المصدر:
MENAFN30082024000202011048ID1108620299
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