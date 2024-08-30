تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية إلى 231 ألف طلب

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أعداد طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية إلى 231 ألف طلب، بعد أن سجلت الأسبوع الماضي 233 ألف طلب، وجاءت القراءة بأقل من التوقعات التي قدرت بـ 232 ألف طلب.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض، ظل الرقم أعلى بكثير من المتوسطات التي شوهدت في وقت سابق من هذا العام، مما يعزز الاتجاه المستمر لسوق العمل المتراجع.

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وقالت وزارة العمل الأمريكية الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت ألفي طلب لتسجل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية 231 ألفا في الأسبوع المنتهي في 24 أغسطس .

وانخفضت الطلبات لتبتعد عن أعلى مستوى في 11 شهرا الذي سجلته في أواخر يوليو مع انحسار الاضطرابات الناجمة عن إغلاق مؤقت لمصانع السيارات لإعادة التجهيز لطرازات جديدة، علاوة على تداعيات إعصار بيريل.

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