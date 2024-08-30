الجمارك المغربية تستحدث جهازا استخبارتيا جديدا لمراقبة التهريب وغسيل الأموال

MENAFN - Al-Borsa News) استحدثت إدارة الجمارك والضرائب المغربية، جهازا جديدا لمراقبة التهريب والغش ومكافحة الأنشطة المالية غير القانونية، من خلال مخطط استراتيجي جديد يمتد لخمس سنوات أعتبارا من السنة الجارية وإلى 2028، حيث سيتم استخدام وسائل تكنولوجية حديثة مثل الماسحات الضوئية و”الدرونات”، فضلا عن تعزيز التعاون مع الهيئات المحلية والدولية.

وأوضحت جريدة الأحداث المغربية – في عددها الصادر اليوم الجمعة – أن إدارة الجمارك المغربية تدرس إمكانية إنشاء مركز إشراف مغربي لتحقيق تنسيق أفضل في عمليات المراقبة والتدخل، مما يساهم في تعزيز الفعالية ومراقبة العمليات بشكل مستمر عبر استخدام كاميرات ونظم تحديد المواقع.

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ويتضمن المخطط إنشاء جهاز استخباراتي جديد يعمل تحت مظلة إدارة الجمارك، مع التركيز على جمع المعلومات المتعلقة بالتهريب، والممارسات الاحتيالية، وغسل الأموال.

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