1.86 مليار درهم تداولات صناديق الاستثمار المتداولة بسوق أبوظبي خلال 8 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية ، نشاطا ملحوظا على صناديق الاستثمار المتداولة منذ مطلع العام الجاري، ما يجعله سوق الصناديق الأنشط والأعلى سيولة، مقارنة بالأسواق المماثلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووصلت قيم على صناديق الاستثمار المتداولة في السوق، استنادا إلى بيانات، حصلت عليها وكالة الأنباء الإماراتية (وام) من سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى 1.863 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

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وسجلت أحجام التداول على صناديق المؤشرات المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نحو 450.7 مليون وحدة من وحدات الصناديق في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، من خلال أكثر من 19 ألفا و853 صفقة منفذة.

ويستمر ارتفاع نشاط الصناديق في سوق أبوظبي، مدعوما بالبنية التحتية المتطورة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، واستراتيجيته الرامية لمواصلة الابتكار، وتعزيز وتوسيع الخيارات والحلول الاستثمارية فيه.

يذكر أنّ قيمة تداول صناديق المؤشرات المتداولة في عام 2023 تجاوزت حاجز الـ 5 مليارات درهم، في زيادة بنسبة 160% عن العام السابق، مع وصول إجمالي أحجام تداولات صناديق المؤشرات المتداولة إلى مليار وحدة مما يعكس نمواً بنسبة 205% على أساس سنوي.

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