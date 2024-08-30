1.86 مليار درهم تداولات صناديق الاستثمار المتداولة بسوق أبوظبي خلال 8 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News) سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية ، نشاطا ملحوظا على صناديق الاستثمار المتداولة منذ مطلع العام الجاري، ما يجعله سوق الصناديق الأنشط والأعلى سيولة، مقارنة بالأسواق المماثلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ووصلت قيم التداول على صناديق الاستثمار المتداولة في السوق، استنادا إلى بيانات، حصلت عليها وكالة الأنباء الإماراتية (وام) من سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى 1.863 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
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وسجلت أحجام التداول على صناديق المؤشرات المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نحو 450.7 مليون وحدة من وحدات الصناديق في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، من خلال أكثر من 19 ألفا و853 صفقة منفذة.
ويستمر ارتفاع نشاط الصناديق في سوق أبوظبي، مدعوما بالبنية التحتية المتطورة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، واستراتيجيته الرامية لمواصلة الابتكار، وتعزيز وتوسيع الخيارات والحلول الاستثمارية فيه.
يذكر أنّ قيمة تداول صناديق المؤشرات المتداولة في عام 2023 تجاوزت حاجز الـ 5 مليارات درهم، في زيادة بنسبة 160% عن العام السابق، مع وصول إجمالي أحجام تداولات صناديق المؤشرات المتداولة إلى مليار وحدة مما يعكس نمواً بنسبة 205% على أساس سنوي.
المصدر:
MENAFN30082024000202011048ID1108620297
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