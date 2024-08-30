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ميناء دمياط يتداول 35 سفينة للحاويات والبضائع العامة

8/30/2024 2:59:56 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكرت هيئة ميناء دمياط ، أن الميناء استقبل 10 سفن، وغادرته 11 سفينة أخرى، خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما وصل إجمالي عدد السفن المتداول عليها بالميناء 35 سفينة .

وأضافت الهيئة – في بيان – أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 35561 طنا تشمل: 10930 طن يوريا و2323 طن رمل و12495 طن كلينكر و9813 طن بضائع متنوعة .

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كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 97723 طنا تشمل: 32254 طن قمح و53800 طن ذرة و3469 طن حديد و3250 طن أبلاكاش و3638 طن بضائع متنوعة و4129 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1313 طنا.

وأشارت الهيئة إلى وصول رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 94067 طنا .. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 172211 طنا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2443 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5758 حركة.

المصدر:

MENAFN30082024000202011048ID1108620296

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