ميناء دمياط يتداول 35 سفينة للحاويات والبضائع العامة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ذكرت هيئة ميناء دمياط ، أن الميناء استقبل 10 سفن، وغادرته 11 سفينة أخرى، خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما وصل إجمالي عدد السفن المتداول عليها بالميناء 35 سفينة .
وأضافت الهيئة – في بيان – أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 35561 طنا تشمل: 10930 طن يوريا و2323 طن رمل و12495 طن كلينكر و9813 طن بضائع متنوعة .
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كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 97723 طنا تشمل: 32254 طن قمح و53800 طن ذرة و3469 طن حديد و3250 طن أبلاكاش و3638 طن بضائع متنوعة و4129 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1313 طنا.
وأشارت الهيئة إلى وصول رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 94067 طنا .. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 172211 طنا.
كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2443 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5758 حركة.
المصدر:
MENAFN30082024000202011048ID1108620296
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