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سكك حديد مصر تنفى نشوب حريق بقطار داخل محطة رمسيس

8/30/2024 2:59:56 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) نفت الهيئة القومية لـ”سكك حديد مصر” ما تم تداوله عبر عدد من وسائل الاعلام من نشوب حريق بـ قطار داخل محطة مصر في رمسيس.

واكدت الهيئة في بيانها أن ماحدث اليوم الجمعة عبارة عن خروج دخان من العربة المخصصة لعمال ونش الخطر( الإستراحة ) بمحطة كوبري الليمون.

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وتابع البيان أنه علي الفور تم سحب باقي أجزاء الونش وتم السيطرة علي الدخنة وإخمادها بمعرفة المطافي والدخان بعيد عن حركة مسير القطارات وغير مؤثر عليها ولا يوجد أي اصابات أو وفيات او أى تاخيرات وان الحركه منتظمة علي جميع المحطات والخطوط.

وتهيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر بجميع وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر وتناشد السادة المواطنين بعدم الالتفاف إلى الاخبار المغلوطة والكاذبة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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