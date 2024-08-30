سكك حديد مصر تنفى نشوب حريق بقطار داخل محطة رمسيس

(MENAFN
- Al-Borsa News) نفت الهيئة القومية لـ”سكك حديد مصر” ما تم تداوله عبر عدد من وسائل الاعلام من نشوب حريق بـ قطار
داخل محطة مصر في رمسيس.
واكدت الهيئة في بيانها أن ماحدث اليوم الجمعة عبارة عن خروج دخان من العربة المخصصة لعمال ونش الخطر( الإستراحة ) بمحطة كوبري الليمون.
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وتابع البيان أنه علي الفور تم سحب باقي أجزاء الونش وتم السيطرة علي الدخنة وإخمادها بمعرفة المطافي والدخان بعيد عن حركة مسير القطارات وغير مؤثر عليها ولا يوجد أي اصابات أو وفيات او أى تاخيرات وان الحركه منتظمة علي جميع المحطات والخطوط.
وتهيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر بجميع وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر وتناشد السادة المواطنين بعدم الالتفاف إلى الاخبار المغلوطة والكاذبة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
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