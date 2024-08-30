مؤشر أسعار المنتج الصناعي بقطر يرتفع 7.19% يوليو الماضي على أساس سنوي

(MENAFN
- Al-Borsa News) سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بدولة قطر في شهر يوليو الماضي 116.43 نقطة مرتفعاً عن الشهر السابق بنسبة 0.60 بالمائة، وبنسبة 7.19 بالمائة عن الشهر ذاته من العام 2023.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم – أن مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي بقطر يتكون من أربعة قطاعات رئيسية، وهي قطاع التعدين ويمثل 82.46 بالمئة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 بالمئة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 بالمئة، وقطاع الماء ويمثل 0.53 بالمئة من قيمة المؤشر.
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وأظهرت بيانات المجلس الوطني القطري للتخطيط حول هذا المؤشر، التي صدرت اليوم، ارتفاع قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.60 بالمائة مقارنة بالشهر الماضي (يونيو 2024)، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر 0.06 بالمائة، كما لوحظ ارتفاع قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر ذاته من العام السابق (يوليو 2023) بنسبة 7.55 بالمائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7.57 بالمائة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.04 بالمائة.
وكشفت البيانات ذاتها عن ارتفاع قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 0.78 بالمائة مقارنة بيونيو 2024، وذلك كمحصلة للارتفاع في أسعار خمس مجموعات هي، صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.08 بالمائة وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.95 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.52 بالمائة، تلتها صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 0.51 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.36 بالمائة.
وبالنسبة للانخفاض فقد حدث في صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.98 بالمائة، تلتها صناعة المشروبات بنسبة 0.33 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام بنسبة 0.16 بالمائة.
من ناحية أخرى لنفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع في الرقم القياسي بنسبة 5.52 بالمائة قياسا بالشهر ذاته من العام 2023، وذلك بسبب الارتفاع في أسعار صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 19.97 بالمائة، تلتها صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.30 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.97 بالمائة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 5.15 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 2.37 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.17 بالمائة، بينما حدث الانخفاض في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 1.51 بالمائة والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجّلة بنسبة 0.49 بالمائة.
وعلى صعيد قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، لوحظ انخفاض بنسبة 2.45 بالمائة مقارنة بالشهر الماضي (يونيو 2024)، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2023)، انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 0.04 بالمائة.
وفي السياق ذاته سجل قطاع إمدادات المياه ارتفاعا نسبته 3 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2024)، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2023)، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 10.12 بالمائة.
المصدر:
MENAFN30082024000202011048ID1108620294
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