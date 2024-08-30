مؤشر أسعار المنتج الصناعي بقطر يرتفع 7.19% يوليو الماضي على أساس سنوي

MENAFN - Al-Borsa News) سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بدولة قطر في شهر يوليو الماضي 116.43 نقطة مرتفعاً عن الشهر السابق بنسبة 0.60 بالمائة، وبنسبة 7.19 بالمائة عن الشهر ذاته من العام 2023.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم – أن مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي بقطر يتكون من أربعة قطاعات رئيسية، وهي قطاع التعدين ويمثل 82.46 بالمئة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 بالمئة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 بالمئة، وقطاع الماء ويمثل 0.53 بالمئة من قيمة المؤشر.

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وأظهرت بيانات المجلس الوطني القطري للتخطيط حول هذا المؤشر، التي صدرت اليوم، ارتفاع قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.60 بالمائة مقارنة بالشهر الماضي (يونيو 2024)، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر 0.06 بالمائة، كما لوحظ ارتفاع قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر ذاته من العام السابق (يوليو 2023) بنسبة 7.55 بالمائة.

ويعزى ذلك إلى ارتفاع مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7.57 بالمائة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.04 بالمائة.

وكشفت البيانات ذاتها عن ارتفاع قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 0.78 بالمائة مقارنة بيونيو 2024، وذلك كمحصلة للارتفاع في أسعار خمس مجموعات هي، صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.08 بالمائة وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.95 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.52 بالمائة، تلتها صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 0.51 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.36 بالمائة.

وبالنسبة للانخفاض فقد حدث في صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.98 بالمائة، تلتها صناعة المشروبات بنسبة 0.33 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام بنسبة 0.16 بالمائة.

من ناحية أخرى لنفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع في الرقم القياسي بنسبة 5.52 بالمائة قياسا بالشهر ذاته من العام 2023، وذلك بسبب الارتفاع في أسعار صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 19.97 بالمائة، تلتها صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.30 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.97 بالمائة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 5.15 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 2.37 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.17 بالمائة، بينما حدث الانخفاض في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 1.51 بالمائة والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجّلة بنسبة 0.49 بالمائة.

وعلى صعيد قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، لوحظ انخفاض بنسبة 2.45 بالمائة مقارنة بالشهر الماضي (يونيو 2024)، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2023)، انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 0.04 بالمائة.

وفي السياق ذاته سجل قطاع إمدادات المياه ارتفاعا نسبته 3 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2024)، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2023)، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 10.12 بالمائة.

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