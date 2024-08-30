Friday, 30 August 2024 11:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بنك أوف أمريكا عوائد السندات الأمريكية قد تعكس اتجاهها في الربع الأخير

8/30/2024 2:59:56 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال المحللون الاستراتيجيون لدى“بنك أوف أمريكا” الجمعة، إن هناك إمكانية لانعكاس اتجاه عائدات السندات الأمريكية، وخاصة في الطرف الطويل من المنحنى.

وأشار المحللون في مذكرة اليوم، إلى عوامل قد تؤدي إلى انعكاس الاتجاه الحاد الذي شهد انخفاض عائدات السندات لأجل 30 عامًا من 4.82% في أواخر أبريل إلى 4.05% الأسبوع الماضي.

موضوعات متعلقة غانا والولايات المتحدة يوقعان اتفاقا لإنشاء مفاعل نووي صغير وكالة: أوبك+ تعتزم البدء في تخفيف قيود الإنتاج بحلول أكتوبر استقرار مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي عند 2.5% في يوليو

وشهد الأسبوع الماضي أكبر تدفقات داخلة إلى سندات الخزانة الأمريكية في 10 أشهر، لكن محللو“بنك أوف أمريكا” يقولون إن الربع الرابع قد يشهد ظروفًا أفضل لدخول السوق.

ويستشهدون بأسباب منها الظروف الموسمية، حيث يشهد سبتمبر عادةً بعض أكبر الطروحات الشهرية لسندات الشركات، جنبًا إلى جنب مع المعروض من سندات الخزانة التي قد تصل إلى 180 مليار دولار.

وهناك سبب آخر وهو الظروف الجيوسياسية، والتي تساعد في الحفاظ على أسعار الطاقة – مثل أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا – مرتفعة.

وتحول العائد على السندات لأجل 30 عامًا من ذروة البيع في الربع الأول إلى ذروة الشراء مؤخرًا، وتحول معه مديرو الصناديق إلى زيادة الوزن الصافي للسندات لأول مرة منذ مارس.

وذكر المحللون أن العائد على السندات لأجل 30 عامًا يمكن أن يتحرك مرة أخرى فوق 4.3% إذا ارتفع مؤشر قطاع التصنيع التابع لمعهد إدارة التوريد فوق 49 نقطة.

المصدر:

MENAFN30082024000202011048ID1108620293

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث