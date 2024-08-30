بنك أوف أمريكا عوائد السندات الأمريكية قد تعكس اتجاهها في الربع الأخير

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المحللون الاستراتيجيون لدى“بنك أوف أمريكا” الجمعة، إن هناك إمكانية لانعكاس اتجاه عائدات السندات الأمريكية، وخاصة في الطرف الطويل من المنحنى.
وأشار المحللون في مذكرة اليوم، إلى عوامل قد تؤدي إلى انعكاس الاتجاه الحاد الذي شهد انخفاض عائدات السندات لأجل 30 عامًا من 4.82% في أواخر أبريل إلى 4.05% الأسبوع الماضي.
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وشهد الأسبوع الماضي أكبر تدفقات داخلة إلى سندات الخزانة الأمريكية في 10 أشهر، لكن محللو“بنك أوف أمريكا” يقولون إن الربع الرابع قد يشهد ظروفًا أفضل لدخول السوق.
ويستشهدون بأسباب منها الظروف الموسمية، حيث يشهد سبتمبر عادةً بعض أكبر الطروحات الشهرية لسندات الشركات، جنبًا إلى جنب مع المعروض من سندات الخزانة التي قد تصل إلى 180 مليار دولار.
وهناك سبب آخر وهو الظروف الجيوسياسية، والتي تساعد في الحفاظ على أسعار الطاقة – مثل أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا – مرتفعة.
وتحول العائد على السندات لأجل 30 عامًا من ذروة البيع في الربع الأول إلى ذروة الشراء مؤخرًا، وتحول معه مديرو الصناديق إلى زيادة الوزن الصافي للسندات لأول مرة منذ مارس.
وذكر المحللون أن العائد على السندات لأجل 30 عامًا يمكن أن يتحرك مرة أخرى فوق 4.3% إذا ارتفع مؤشر قطاع التصنيع التابع لمعهد إدارة التوريد فوق 49 نقطة.
المصدر:
MENAFN30082024000202011048ID1108620293
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