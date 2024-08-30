بنك أوف أمريكا عوائد السندات الأمريكية قد تعكس اتجاهها في الربع الأخير

MENAFN - Al-Borsa News) قال المحللون الاستراتيجيون لدى“بنك أوف أمريكا” الجمعة، إن هناك إمكانية لانعكاس اتجاه عائدات السندات الأمريكية، وخاصة في الطرف الطويل من المنحنى.

وأشار المحللون في مذكرة اليوم، إلى عوامل قد تؤدي إلى انعكاس الاتجاه الحاد الذي شهد انخفاض عائدات السندات لأجل 30 عامًا من 4.82% في أواخر أبريل إلى 4.05% الأسبوع الماضي.

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وشهد الأسبوع الماضي أكبر تدفقات داخلة إلى سندات الخزانة الأمريكية في 10 أشهر، لكن محللو“بنك أوف أمريكا” يقولون إن الربع الرابع قد يشهد ظروفًا أفضل لدخول السوق.

ويستشهدون بأسباب منها الظروف الموسمية، حيث يشهد سبتمبر عادةً بعض أكبر الطروحات الشهرية لسندات الشركات، جنبًا إلى جنب مع المعروض من سندات الخزانة التي قد تصل إلى 180 مليار دولار.

وهناك سبب آخر وهو الظروف الجيوسياسية، والتي تساعد في الحفاظ على أسعار الطاقة – مثل أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا – مرتفعة.

وتحول العائد على السندات لأجل 30 عامًا من ذروة البيع في الربع الأول إلى ذروة الشراء مؤخرًا، وتحول معه مديرو الصناديق إلى زيادة الوزن الصافي للسندات لأول مرة منذ مارس.

وذكر المحللون أن العائد على السندات لأجل 30 عامًا يمكن أن يتحرك مرة أخرى فوق 4.3% إذا ارتفع مؤشر قطاع التصنيع التابع لمعهد إدارة التوريد فوق 49 نقطة.

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