استقرار مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي عند 2.5% في يوليو

MENAFN - Al-Borsa News) استقر تضخم أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في أمريكا على الصعيد السنوي خلال يوليو، لكنه تسارع على الصعيد الشهري تماشياً مع التوقعات، الأمر الذي من شأنه تعزيز احتمالات خفض الفيدرالي للفائدة في وقت قريب.

وأظهرت بيانات صدرت الجمعة عن مكتب التحليلات الاقتصادية، ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي – بنسبة 2.5% على أساس سنوي في يوليو، وهي نفس الوتيرة المسجلة في قراءة الشهر السابق.

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واستقر نظيره الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة ويراقبه الفيدرالي عن كثب، عند نمو سنوي نسبته 2.5% للشهر الثالث على التوالي في يوليو حسبما ورد في البيانات.

وعلى صعيد التغيرات الشهرية، زاد المؤشر العام لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2% في يوليو تماشياً مع التوقعات، بعد زيادته 0.1% في يونيو.

أوضحت البيانات أن نفقات الاستهلاك الشخصي المقومة بالأسعار الجارية زادت 0.5% أو ما يعادل 103.8 مليار دولار على أساس شهري في يوليو بعد ارتفاع بلغ 0.3% الشهر السابق.

كما ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي المقومة بالأسعار الحقيقية 0.4% مع زيادة الإنفاق على السلع 0.7% والخدمات 0.2%.

وفي المقابل، زاد الدخل الشخصي -بالأسعار الجارية- 0.3% أو 75.1 مليار دولار الشهر الماضي بدعم من ارتفاع التعويضات (الأجور والامتيازات).

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