وكالة: أوبك+ تعتزم البدء في تخفيف قيود الإنتاج بحلول أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News) يعتزم تحالف“أوبك+” المضي قدمًا في تخفيف قيود إنتاج النفط اعتبارًا من أكتوبر، في ظل انخفاض الإمدادات من ليبيا وتعهدات بتخفيضات من قبل بعض الأعضاء للتعويض عن إنتاجهم الزائد سابقًا.
وبحسب ما نقلته وكالة“رويترز” عن مصادر مطلعة الجمعة، فمن المقرر أن يعزز ثمانية أعضاء في“أوبك+” الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميًا في أكتوبر.
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ويأتي ذلك كجزء من خطة لبدء تخفيف قيود الإنتاج التي تنص على خفض الإمدادات بنحو 2.2 مليون برميل يوميًا، مع الإبقاء على شريحة أخرى من القيود حتى نهاية عام 2025.
وقالت المصادر إن خطة زيادة الإنتاج لا تزال قائمة حيث يؤدي تراجع الإمدادات من ليبيا إلى مزيد من التشديد في ظروف السوق، فيما تتزايد الآمال بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر.
وذكر أحد المصادر:“هناك الكثير من عدم اليقين بشأن الطلب، ولكن هناك أيضًا أمل في أن يؤدي خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى تعزيز النمو الاقتصادي”.
المصدر:
MENAFN30082024000202011048ID1108620291
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