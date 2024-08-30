وكالة: أوبك+ تعتزم البدء في تخفيف قيود الإنتاج بحلول أكتوبر

MENAFN - Al-Borsa News) يعتزم تحالف“أوبك+” المضي قدمًا في تخفيف قيود إنتاج النفط اعتبارًا من أكتوبر، في ظل انخفاض الإمدادات من ليبيا وتعهدات بتخفيضات من قبل بعض الأعضاء للتعويض عن إنتاجهم الزائد سابقًا.

وبحسب ما نقلته وكالة“رويترز” عن مصادر مطلعة الجمعة، فمن المقرر أن يعزز ثمانية أعضاء في“أوبك+” الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميًا في أكتوبر.

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ويأتي ذلك كجزء من خطة لبدء تخفيف قيود الإنتاج التي تنص على خفض الإمدادات بنحو 2.2 مليون برميل يوميًا، مع الإبقاء على شريحة أخرى من القيود حتى نهاية عام 2025.

وقالت المصادر إن خطة زيادة الإنتاج لا تزال قائمة حيث يؤدي تراجع الإمدادات من ليبيا إلى مزيد من التشديد في ظروف السوق، فيما تتزايد الآمال بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر.

وذكر أحد المصادر:“هناك الكثير من عدم اليقين بشأن الطلب، ولكن هناك أيضًا أمل في أن يؤدي خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى تعزيز النمو الاقتصادي”.

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