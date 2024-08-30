غانا والولايات المتحدة يوقعان اتفاقا لإنشاء مفاعل نووي صغير

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت غانا والولايات المتحدة، اتفاقا تجاريا لإنشاء مفاعل نووي صغير الحجم باستخدام جديدة، وذلك على هامش فعاليات قمة الطاقة النووية في نيروبي، حسبما ذكر بيان لوزراة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة.

شهد التوقيع على الاتفاقية: وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للرقابة على الأسلحة والأمن الدولي بوني جنكينز، ومساعدة نائب الطاقة الأميركي أليشيا دنكان، ونائب وزير الطاقة الغاني كولينز أداماكو-منساه، والمدير العام لوزارة الطاقة الغانية ويلهيلمينا أساواه.

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ووقعت الاتفاقية بين مؤسسة“نيوكلير باور غانا” ومجموعة“ريجنوم تكنولوجى”، المطور الامريكى لمشروع المفاعل النووى صغر الحجم باستخدام تكنولوجيا تسمى نيوكسيل باور”

وذكر بيان الخارجية الأمريكية أن الاتفاقية تعد إنجازًا مهمًا في التعاون النووي بين البلدين؛ وهي بمثابة خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين الصناعات النووية المدنية في الولايات المتحدة وغانا؛ وشهادة على التزام البلدين بتطوير حلول طاقة نظيفة ومستدامة.

ومن المتوقع أن يكون مشروع حجر الزاوية في جهود غانا لتعزيز بنيتها التحتية للطاقة وأن يقود الطريق نحو نشر مفاعلات من هذا النوع صغير الحجم في المنطقة.

وستساعد هذه المبادرة، غانا في تحقيق أهدافها في مجال الطاقة وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري؛ مما يضع سابقة للمشاريع المستقبلية للطاقة في المنطقة.

يأتي التعاون النووي المدني القائم بين الولايات المتحدة وغانا في إطار برنامج“البنية التحتية الأساسية للاستخدام المسؤول لتكنولوجيا المفاعل الصغير المعياري” (FIRST) التابع للولايات المتحدة، الذي يساعد غانا على تأسيس نفسها كمركز إقليمي لتكنولوجيا الـمفاعلات الصغيرة ومركز للتميز، بالإضافة إلى التدريب الفني والخدمات الاستشارية والجولات الدراسية.

ويوفر برنامج FIRST جهاز محاكاة لغرفة تحكم مفاعل نووي من طراز“نيوسكيل إينيرجي إكسبلورايشن” (E2) ليكون مركز تدريب إقليمي لفنيي ومشغلي الطاقة النووية، كما ينشئ برنامجًا لشهادات اللحام لدعم توفير الوظائف وتطوير سلسلة الإمداد في المنطقة. من خلال هذا التركيز على تطوير القوى العاملة المخصصة، ستكون غانا في موقع يؤهلها لتأسيس قوة عاملة نووية ماهرة تتماشى مع أعلى المعايير الدولية للسلامة النووية والأمن ومنع الانتشار النووي.

وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم الولايات المتحدة بدعم استخدام الطاقة النووية النظيفة المبتكرة للمساهمة في جهود إزالة الكربون على مستوى العالم وتوفير أمن الطاقة للشركاء حول العالم.

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