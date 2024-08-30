غانا والولايات المتحدة يوقعان اتفاقا لإنشاء مفاعل نووي صغير

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقعت غانا والولايات المتحدة، اتفاقا تجاريا لإنشاء مفاعل نووي صغير الحجم باستخدام تكنولوجيا
جديدة، وذلك على هامش فعاليات قمة الطاقة النووية في نيروبي، حسبما ذكر بيان لوزراة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة.
شهد التوقيع على الاتفاقية: وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للرقابة على الأسلحة والأمن الدولي بوني جنكينز، ومساعدة نائب وزير الطاقة الأميركي أليشيا دنكان، ونائب وزير الطاقة الغاني كولينز أداماكو-منساه، والمدير العام لوزارة الطاقة الغانية ويلهيلمينا أساواه.
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ووقعت الاتفاقية بين مؤسسة“نيوكلير باور غانا” ومجموعة“ريجنوم تكنولوجى”، المطور الامريكى لمشروع المفاعل النووى صغر الحجم باستخدام تكنولوجيا تسمى نيوكسيل باور”
وذكر بيان الخارجية الأمريكية أن الاتفاقية تعد إنجازًا مهمًا في التعاون النووي بين البلدين؛ وهي بمثابة خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين الصناعات النووية المدنية في الولايات المتحدة وغانا؛ وشهادة على التزام البلدين بتطوير حلول طاقة نظيفة ومستدامة.
ومن المتوقع أن يكون مشروع حجر الزاوية في جهود غانا لتعزيز بنيتها التحتية للطاقة وأن يقود الطريق نحو نشر مفاعلات من هذا النوع صغير الحجم في المنطقة.
وستساعد هذه المبادرة، غانا في تحقيق أهدافها في مجال الطاقة وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري؛ مما يضع سابقة للمشاريع المستقبلية للطاقة في المنطقة.
يأتي التعاون النووي المدني القائم بين الولايات المتحدة وغانا في إطار برنامج“البنية التحتية الأساسية للاستخدام المسؤول لتكنولوجيا المفاعل الصغير المعياري” (FIRST) التابع للولايات المتحدة، الذي يساعد غانا على تأسيس نفسها كمركز إقليمي لتكنولوجيا الـمفاعلات الصغيرة ومركز للتميز، بالإضافة إلى التدريب الفني والخدمات الاستشارية والجولات الدراسية.
ويوفر برنامج FIRST جهاز محاكاة لغرفة تحكم مفاعل نووي من طراز“نيوسكيل إينيرجي إكسبلورايشن” (E2) ليكون مركز تدريب إقليمي لفنيي ومشغلي الطاقة النووية، كما ينشئ برنامجًا لشهادات اللحام لدعم توفير الوظائف وتطوير سلسلة الإمداد في المنطقة. من خلال هذا التركيز على تطوير القوى العاملة المخصصة، ستكون غانا في موقع يؤهلها لتأسيس قوة عاملة نووية ماهرة تتماشى مع أعلى المعايير الدولية للسلامة النووية والأمن ومنع الانتشار النووي.
وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم الولايات المتحدة بدعم استخدام الطاقة النووية النظيفة المبتكرة للمساهمة في جهود إزالة الكربون على مستوى العالم وتوفير أمن الطاقة للشركاء حول العالم.
المصدر:
MENAFN30082024000202011048ID1108620290
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