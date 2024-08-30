قوات الاحتلال تطلق الرصاص على الطواقم الصحفية في جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين /PNN- أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي، اليوم الجمعة، على مجموعة من الصحفيين خلال تغطيتهم العدوان المتواصل على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال استهدفت الصحفيين بشكل مباشر قرب دوار الزايد في مدينة جنين خلال تغطيتهم الصحفية.
يذكر أن قوات الاحتلال خلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، تتعمد عرقلة حركة مركبات الإسعاف وتستهدف طواقم الإسعاف والصحفيين.
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