حملات تبرع ومساندة في رمانة واليامون ويعبد لمدينة جنين ومخيمها

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين/PNN - أطلق أبناء شعبنا في قرية رمانة وبلدتي اليامون ويعبد، اليوم الجمعة، حملات للتبرع والمساندة، للمواطنين في المناطق التي يحاصرها الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي في مدينة جنين ومخيمها.
وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المخابز في قرية رمانة غرب جنين، تعمل على تجهيز كميات من الخبز لإرسالها إلى المناطق المحاصرة في المدينة من أكثر من 60 ساعة.
وفي بلدة اليامون غرب جنين، جمع المواطنون طرود غذاء ومياه معدنية، تمهيدا لنقلها إلى مخيم جنين.
كما نظمت حملة تبرع ومساندة بعد صلاة الجمعة في مساجد بلدة يعبد جنوب غرب جنين، لتجهز طرود غذاء ومياه معدنية ومستلزمات يومية لإرسالها إلى مدينة جنين ومخيمها.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، وسط تدمير للشوارع والبنية التحتية وفرض حصار مشدد على مداخل المدينة.
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