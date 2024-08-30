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حملات تبرع ومساندة في رمانة واليامون ويعبد لمدينة جنين ومخيمها

8/30/2024 2:48:31 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN - أطلق أبناء شعبنا في قرية رمانة وبلدتي اليامون ويعبد، اليوم الجمعة، حملات للتبرع والمساندة، للمواطنين في المناطق التي يحاصرها الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي في مدينة جنين ومخيمها.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المخابز في قرية رمانة غرب جنين، تعمل على تجهيز كميات من الخبز لإرسالها إلى المناطق المحاصرة في المدينة من أكثر من 60 ساعة.

وفي بلدة اليامون غرب جنين، جمع المواطنون طرود غذاء ومياه معدنية، تمهيدا لنقلها إلى مخيم جنين.

كما نظمت حملة تبرع ومساندة بعد صلاة الجمعة في مساجد بلدة يعبد جنوب غرب جنين، لتجهز طرود غذاء ومياه معدنية ومستلزمات يومية لإرسالها إلى مدينة جنين ومخيمها.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، وسط تدمير للشوارع والبنية التحتية وفرض حصار مشدد على مداخل المدينة.

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