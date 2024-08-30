قوات الاحتلال تقتحم بلدة سعير شرق الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل /PNN- اقتحمت قوت الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، منطقة العديسة في بلدة سعير شرق الخليل.

وأفادت مصادر محلية , بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة العدسية ببلدة سعير وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى اشتعال حريق في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل المنطقة.