قوات الاحتلال تقتحم بلدة سعير شرق الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل /PNN- اقتحمت قوت الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، منطقة العديسة في بلدة سعير شرق الخليل.
وأفادت مصادر محلية , بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة العدسية ببلدة سعير وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى اشتعال حريق في المنطقة.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل المنطقة.
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